29th August 2026 admin Category :
60 sano ayaa reer galbeedku deeq iyo kaalmo siinyeen bulshadda Soomaaliyeed , mana jirin wax isku xiray saxan Bariis ah iyo calankooda loo ruxo sida hadda gumaysiga cusub ee Turkigu samaynayaan . Boqolaal kun oo Soomaaliya ayaa reer galbeedku albaabdooda u fureen si ugu noolaadaan iyaga oo xujo ku xirin
Maxa maskaxdiina so galeysa marka waxaan camal aragtaan?— Khaliifad Sucaad Ilkocaag (@suad_a62129) August 29, 2026
Read my tweet below… https://t.co/kNO7kO2fcA pic.twitter.com/2PFDPcULJP
Turkey's 🇹🇷 New Colonialism in Somalia.🤭 pic.twitter.com/nXqyKsFlIr— Al Samatar (@AliSamattar) August 29, 2026