Askarigani Yuu u shaqeeyaa ma Soomaali mise Turkiga

29th August 2026  admin  Category :

Turkiga oo wejigiisii dhabta ahaa la soo baxay iyo inuu Soomaaliya u joogo khayraadkeeda

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