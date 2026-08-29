29th August 2026 admin Category :
Turkiga oo wejigiisii dhabta ahaa la soo baxay iyo inuu Soomaaliya u joogo khayraadkeeda
It is unclear whether this is a Turkish soldier or a Somali soldier serving under Turkish army. Does Turkey recruit Somalis into its own army, or does it only train and equip Somali forces that operate under its influence? pic.twitter.com/HyMo31giFD— Abdi khalif M. (@Abdik09764249) August 28, 2026
Turkey's 🇹🇷 New Colonialism in Somalia.🤭 pic.twitter.com/nXqyKsFlIr— Al Samatar (@AliSamattar) August 29, 2026