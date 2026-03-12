Trump: ‘xulka Iran metelaya in aanay Koobka Adduunka ciyaarin ayaa badbaado iyo dan u ah’
Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in kooxda kubadda cagta ee Iran ay “ku soo dhaweynayaan” ka qaybgalka Koobka Adduunka ee sanadkan, balse wuxuu ku daray inuusan “aaminsaneyn inay ku habboon tahay” in ay tartamaan.
Qoraal uu ku qoray baraha bulshada, Trump wuxuu ku sheegay in tani ay tahay “noloshooda iyo badbaadadooda”.
Kooxda Iran waxaa loo qorsheeyay inay ciyaaraan saddex kulan oo guruubbada tartanka ah, kaasoo lagu qabanayo United States, Canada, iyo Mexico, tartankana wuxuu bilaabanayaa 11-ka June.
Kooxdu waxay wajihi doontaa New Zealand iyo Belgium Los Angeles 15 iyo 21-ka June siday u kala horreeyaan, iyo Egypt Seattle 26-ka June.
Wasiirka ciyaaraha iyo dhallinyarada ee Iran, Ahmad Donyamali, ayaa shaki geliyay ka qaybgalka kooxda markii uu Talaadadii yiri:“Iyada oo dowladda musuqmaasuqa ah ay dileen hoggaamiyahayaga, xaalad habboon oo aan ku qaybgalno Koobka Adduunka ma jirto. Wiilashayadu ma badbaadsana, xaaladaha ka qaybgalka ma jiraan.”
Balse, Madaxweynaha FIFA, Gianni Infantino – oo ah saaxiib dhow oo Trump ah – ayaa Arbacadii sheegay inuu la hadlay madaxweynaha, kaasoo u sheegay in Iran “ku soo dhaweynayaan” ka qaybgalka tartanka.