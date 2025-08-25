ALLSANAAG.COM

Tacsi: Prof: Maxamed Siciid Maxamed Gees

Bahda  Allsanaag, waxay  tacsi tiiraanyo leh u dirayaan   qoyskii,  eheladii,  Caruurtii iyo qaraabadii uu  ka geeriyooday Allah ha u naxariistee  Prof: Maxamed Siciid Maxamed Gees oo maanta Cariga Maraykanka ku geeryooday.

Marxuum  Maxamed Siciid Maxamed Gees, waxaan Allah uga baryeeynaa inuu janadii Fardowsa ahayd ka waraabiyo, Kitaabkiisana   midigta ka siiyo, dhammaan qoyskii iyo eheladii uu  ka baxayna Samir iyo iimaan waafi ah inuu Allah  ka siiyo, Aammiin, Aammiin.  

