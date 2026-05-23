23rd May 2026
إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
Bahda Allsanaag, waxay tacsi tiiraanyo leh u dirayaan dhamaan Qoyska reer Cal Geeldoon iyo Qoyska reer Aadan Yuusuf oo hooyadood Allah ha u naxariistee Caasho Aadan Yuusuf ay maanta ku geeriyootay magaalada Badhan ee gobolka Sanaag , Hooyo Caasho ayaa ku geeriyootay da’da 102 sano.
Marxuumad Caasho Aadan Yuusuf , waxaan Allah uga baryeeynaa inuu Janadii Fardowsa ahayd ka waraabiyo, Kitaabkeedana midigta ka siiyo, dhammaan Caruurtii ay dhahay, kuwii ay ayeeyada u ahayd qoyskii iyo eheladii ay ka baxdayna Samir iyo iimaan waafi ah inuu Allah ka siiyo, Aammiin, Aammiin.