Wasiirka Qorshaynta Puntland Hon. Mohamed S. Farole ayaa sheegay in Puntland ay leedaha Teesare aqoonsi oo casri ah oo in muddo ahba ay Soomaalidu qaadanaysay. Wuxuu intaa sii raaciyey haddad tahay Somali, meel kasta aduunka kaga dhaloo waa kuu banaan yahay inaad ka qaadato aqoonsiga Soomaaliniada Puntland . Sababtoo ah waxaan aaminsanahay in Somaliya ay leeyihiin Soomaali oo dhan, Madaxweyne Xasan arintan waa ku khaldanaa

In #Puntland we have hightech ID system that is open for all #Somalis for over a decade. If you are Somali, regardless where you were born in the world, you can come and get one. Because we believe #Somalia belongs to all Somalis.Pres. @HassanSMohamud got it wrong! pic.twitter.com/046Cx7NbdE