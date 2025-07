LAASCAANODO: Shirka Dhammaystirka Maamulka SSCKhaatumo ayaa maantana baaqday, iyada oo mar kale la qorsheeyey in uu bilowdo Axadda berri ah — Siyaasiyiinta mucaaridka & isimmada qaybtood ayaa qaba in shirku uu noqdo mid u dhexeeya inta hadda ku midaysan SSCKhaatumo isla markaasna dib loo dhigo gobollada Sanaag & Haylaan, hase yeeshee DFS oo iyadu gadhwadeen ka ah shirkan ayaa ku howllan in ay u socod-siiso si kasta, xilli ay si weyn uga hor-yimaaddeen isimmadda & cuqaasha deegaannada Maakhir.