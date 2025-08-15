15th August 2025 admin Category :
Samir Halila: Waa kuma ninkan la sheegay in uu la wareegayo maamulka Gaza?
Maalmihii u dambeeyay, warbaahinta Carabta iyo tan caalamka waxay aad u hadal hayeen ganacsade Falastiini ah oo lagu magacaabo Samir Halila, iyadoo la hadalhayo in ay suuro-gal tahay inuu la wareego Marinka Gaza kaddib marka uu dhammaado dagaalka.
Tani waxay bilaabatay ka dib markii warbixin uu qoray wargeyska Israel ee Yedioth Ahronoth uu shaaca ka qaaday wadahadalo dhab ah oo lagu doonayo in Halila loogu magacaabo gudoomiyaha Marinka Gaza, iyadoo la ogeysiinayo maamulka Falastiiniyiinta.
Soo jeedinta, ayaa lagu sheegay inay aqbaleen Carabta, Israel iyo Maraykanka. Warbixintu waxa ay dareen weyn ka dhex dhalisay dalalka Carabta iyo caalamkaba.
Halila ayaa dhankiisa la hadlay dhowr warbaahin oo kala duwan. Isagoo la hadlaayay idaacada Ajyal ee falastiiniyiinta ayuu sheegay in warka Yedioth Ahronoth uusan ahayn mid cusub, uuna soo wacay Qandaraasle reer Canada ah oo la shaqeynaya maamulka Mareykanka , uuna kala hadlay in uu la wareego maamulka Gaza dagaalka ka dib
Waxa uu xusay in ka dib markii uu helay dalabkaasi uu dhowr jeer kala hadlay Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas si uu taageero ugu helo, waxa uuna Warbaahinta Carabta u sheegay in ansixintiisa ay ku saleysan tahay ogolaanshaha Maamulka Qaranka Falastiin.
Balse mar dambe wakaaladda wararka ee maamulka Falastiin WAFA ayaa beenisay warkaas oo dhan, iyada oo waxba kama jiraan ku tilmaantay warka la isla dhexmarayo gabi ahaantiis.
Waa kuma Samir Halila?
Halila waxa uu sanadkii 1957 dii ku dhashay magaalada Jericho ee ku taalla daanta galbeed ee lahaysto.
Waxa uu wax ku bartay Ramallah, isaga oo shahaadada Koobaad ee cilmiga bulshada iyo daraasaadka bariga dhexe ka qaatay jaamacadda Birzeit ee daanta galbeed sannadkii 1981kii, halka uu shahaadada labaad oo dhaqaalaha ku aadan uu ka qaatay jaamacadda Maraykanka ee Beirut 1983kii.
Sannadkii 1984kii, waxa uu bare ka ahaa Jaamacadda Birzeit oo uu noqday madaxa arrimaha ardayda.
Xilalkii uu soo qabtay
Samir Halila waa dhaqaaleyahan caan ah oo reer Falastiin ah, waana ganacsade caan ka ah maamulka Falastiin.
Waxa uu soo qabtay jagooyin badan oo dhaqaale iyo siyaasadeed, oo ay ku jirto in uu xubin ka ahaa wafdigii Falastiiniyiinta ee ka hadlayay dhinacyada dhaqaalaha ee heshiiskii Oslo ee Israel.
Waxa uu sidoo kale ahaa ku xigeenka kaaliyaha xoghaye ee Wasaaradda Dhaqaalaha iyo Ganacsiga ilaa 1997kii.
Halila waxa uu ahaa Xoghayaha Guud ee Maamulka Falastiiniyiinta laga soo bilaabo 2005tii dawladii Marxuum Axmed Qurey ilaa March 2006.
Waxa kale oo uu noqday Guddoomiyaha Guddiga Maamulka ee Machadka Cilmi-baarista Siyaasadda Dhaqaalaha Falastiin, Guddoomiyaha Guddiga Maamulka Xarunta Ganacsiga Falastiin (PalTrade), iyo Madaxii Shirkadda Horumarinta iyo Maalgashiga Falastiin (PAD).
Bishii Agoosto 2022, Halila waxaa loo doortay Guddoomiyaha Guddiga Maamulka Sare ee Sarifka saamiyada Falastiin, jagadaas oo uu hayay illaa Maarso 2025. Sidoo kale waxaa loo doortay Guddiga Maamulka Shirkadda Guryaha ee Arka 2023.