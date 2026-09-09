Sagal oo ku guulaysatay Xisbiga shaqaalaha

9th September 2026  admin  Category :

Sagal Abdiwali, Guddoomiyaha Golaha Deegaanka Camden, ayaa loo doortay musharraxa xisbiga talada haya ee Labour Party, si ay ugu tartanto doorashada ku-celiska ah ee lagu buuxinayo kursigii uu baneeyay Sir Keir Starmer.

Sagal ayaa noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee British-Somali ah ee u tartanta kursi ka tirsan Aqalka Hoose ee Baarlamaanka UK, tallaabadaas oo loo arko horumar muhiim ah oo ku aaddan matalaadda bulshada Soomaaliyeed ee siyaasadda Britain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*