9th September 2026 admin Category :
Sagal Abdiwali, Guddoomiyaha Golaha Deegaanka Camden, ayaa loo doortay musharraxa xisbiga talada haya ee Labour Party, si ay ugu tartanto doorashada ku-celiska ah ee lagu buuxinayo kursigii uu baneeyay Sir Keir Starmer.
Sagal ayaa noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee British-Somali ah ee u tartanta kursi ka tirsan Aqalka Hoose ee Baarlamaanka UK, tallaabadaas oo loo arko horumar muhiim ah oo ku aaddan matalaadda bulshada Soomaaliyeed ee siyaasadda Britain.
Congratulations to Sagal Abdi-Wali – Labour’s candidate for Holborn and St Pancras. pic.twitter.com/c3RgLNt4XM— The Labour Party (@UKLabour) September 9, 2026