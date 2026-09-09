9th September 2026 admin Category :
Dowladda Singapore ayaa sheegtay inay kordhinayso mushaharka sannadlaha ah ee wasiirrada iyo mas’uuliyiinta kale, oo ay ku jiraan Ra’iisul Wasaaraha oo ah hoggaamiyaha siyaasadeed ee ugu mushaharka badan caalamka.
Lawrence Wong ayaa heli doona koror dhan 1.4 milyan oo doollarka Singapore ah ($1.1 milyan; £818,000) oo lagu darayo dakhligiisa sannadlaha ah. Wuxuu sheegay inuu lacagtaas dheeriga ah ugu deeqi doono hay’adaha samafalka muddo shan sano ah.
Wong ayaa sheegay in kordhinta mushaharka wasiirrada ay lagama maarmaan u tahay soo jiidashada dadka leh xirfadaha iyo kartida sare. Dowladda ayaa horay u sheegtay in siinta wasiirrada mushahar sare ay ka hortagto musuqmaasuqa.
Hase yeeshee, tallaabadan ayaa dhalisay dhaleeceyn gudaha Singapore, halkaas oo ay ka jirto walaac weyn oo ku saabsan xasilloonida shaqada iyo kororka qiimaha nolosha.
Xitaa ka hor inta uusan dhaqan gelin kororka mushaharkiisa, Wong ayaa weli ah hoggaamiyaha ugu mushaharka badan caalamka marka la barbar dhigo kuwa kale.
Waqtigan xaadirka ah wuxuu qaataa mushahar sannadle ah oo dhan 2.2 milyan oo doollarka Singapore ah, haddana mushaharkiisa ayaa kor u kici doona in ka badan 60%, isagoo gaaraya 3.6 milyan oo doollarka Singapore ah ($2.8 milyan).
Kaalinta xigta waxaa ku jira madaxa maamulka Hong Kong, John Lee, oo qaata qiyaastii $719,000, waxaana ku xiga madaxweynaha Switzerland, Guy Parmelin, oo qaata $606,000.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qaata $400,000 sannadkii, halka Ra’iisul Wasaaraha Britain Andy Burnham uu qaato $230,000
Talaadadii, Wong wuxuu qirtay in mushaharka wasiirrada Singapore uu soo jiitay baaritaan maadaama ay aad uga badan yihiin waxa ay muwaadiniinta badankood helaan. Dakhliga dhexdhexaadka ah ee bishii ee dalka waa S$5,775.
Laakiin wuxuu ku dooday inuu la kulmay dhibaato uu ku qanciyay hoggaamiyeyaasha ganacsiga iyo shaqaalaha ugu sarreeya inay u tartamaan jagooyinka siyaasadda.
In kasta oo dawladdu aysan la jaan qaadi karin waxa ay qaar ka mid ah dadkani helaan, “caqabadda dhaqaale ee aan loo baahnayn kama dhigno mid aad u sarreysa” si ay uga tanaasulaan xirfadahooda oo ay ugu biiraan siyaasadda, ayuu yiri.
“Guud ahaan, waxaan aaminsanahay in tani ay aniga iyo ra’iisul wasaaraha mustaqbalka siin doonto fursad wanaagsan oo aan ku qancin karno dadka Singapore ee kartida leh inaan horay u soconno, iyo inaan dhisno kooxda ugu xooggan ee suurtagalka ah ee Singapore,” ayuu yiri.
Hadda, xirmada mushaharka aasaasiga ah ee wasiirrada waa S$1.1m. Iyada oo la adeegsanayo nidaamka mushaharka cusub, taasi waxay kor u kici doontaa ilaa S$1.2m.
Laakiin Wong wuxuu sheegay inuu filayo in inta badan wasiirradan ay heli doonaan wax ka badan intaas – qiyaastii S$1.35m – dhammaadka muddada hadda ee dowladda, maadaama mushaharku uu kordhi doono iyadoo lagu saleynayo waxqabadka.
Qayb ka mid ah xirmada mushaharkooda waxaa lagu go’aamiyaa in dalku uu gaaray bartilmaameedyo gaar ah oo ku saabsan heerka shaqo la’aanta, kobaca dakhliga, iyo kobaca GDP.
Mowduuca mushaharka sare ee wasiirada Singapore ayaa muddo dheer ahaa dhaleeceyn loogu soo jeediyay Xisbiga Waxqabadka Dadweynaha ee talada haya (PAP), kaasoo dalka hoggaaminayay tan iyo markii uu xornimada qaatay.
Doorasho guud oo taariikhi ah oo dhacday 2011, PAP waxay heshay saamigeedii ugu hooseeyay tobanaan sano, taasoo qayb ahaan ay sabab u ahayd farxad la’aanta codbixiyeyaasha ee ku aaddan mushaharka wasiirrada iyo sidoo kale siyaasadaha socdaalka. Sannadkii xigay, dawladdu waxay dhimtay mushaharka wasiirrada.
Kahor Wong, Lee Hsien Loong, ayaa sidoo kale ballan qaaday inuu ku deeqi doono kordhinta mushaharkiisa hay’adda samafalka dhowr sano ka hor 2007.
Dowladdu waxay sannado badan tilmaameysay la’aanta musuqmaasuqa – Singapore si joogto ah ayay ugu dhowdahay meesha ugu sarreysa Tusmada Aragtida Musuqmaasuqa ee sanadlaha ah ee Transparency International – taasoo caddayn u ah in nidaamka mushaharka wasiirrada uu shaqeeyo, iyadoo ku doodaysa inay yaraynayso jirrabaadda wasiirrada inay qaataan laaluush.
Laakiin waddan oo dakhliga celcelis ahaan uu aad uga hooseeyo lacagahaas, arrintu way sii socotaa, ku dhawaaqidii ugu dambeysayna kama reebna.
Talaadadii dad badan oo online ah ayaa soo dhigay faallooyin dhaleeceynaya kordhinta mushaharka, iyagoo sheegay inay “dhagaysan tahay” iyadoo la tixgelinayo walaacyada hadda jira ee ku saabsan shaqo ka eryidda, shaqooyinka ardayda cusub ee qalinjabisay iyo sicir bararka.
Shaqo ka joojinta Singapore waxay gaartay heerkii ugu sarreeyay muddo ka badan shan sano rubuci ugu dambeeyay, sida laga soo xigtay tirakoobyada dowladda.
Laakiin waxaa jiray dhowr qof oo ku raacay tallaabadaas, iyagoo sheegay inay lagama maarmaan tahay in “kuwa ugu fiican” ay maamulaan dalka.