SAGAAL XARUMOOD AYUU KA BEEN ABUURTAY NICK SHIRLEY AYAA DIB LOO BAARAY OO LA OGAADAY EEDAMAYMA INAY BEEN YAHIIN .
Sagaal ka mid ah xarumaha daryeelka carruurta ee Minnesota oo lagu xusay muuqaal si weyn u faafay, kuna dhaliyay eedeymo la xiriira musuq-maasuq, ayaa la xaqiijiyay inay si caadi ah u shaqeynayeen markii baarayaal ka tirsan gobolka ay toddobaadkan kormeero goob-joog ah ku sameeyeen, sida ay mas’uuliyiintu sheegeen Jimcihii.
Muuqaalkaas oo la dhigay dhammaadkii bishii hore, kana yimid YouTuber muxaafid ah oo lagu magacaabo Nick Shirley, ayaa ku eedeeyay ku dhowaad toban xarumood oo daryeel carruur ah oo hela lacag dadweyne inay aan dhab ahaan adeeg bixin.
Laakiin Waaxda Carruurta, Dhalinyarada iyo Qoysaska Minnesota (DCYF) ayaa bayaan ay Jimcihii soo saartay ku sheegtay in Xafiiska Kormeeraha Guud (Office of Inspector General) uu sameeyay hubin u hoggaansanaan ah, taasoo qayb ka ah “ballanqaadka joogtada ah ee kormeerka.”
DCYF waxay sheegtay in carruur ay joogeen siddeed ka mid ah sagaalka xarumood xilliga kormeerka. Hal xarun carruuri kama joogin sababtoo ah wali ma furmin subaxdaas markii baarayaashu tageen.
“Baarayaashu waxay xaqiijiyeen in xarumuhu u shaqeynayeen sidii la filayay, waxay ururiyeen caddeymo, waxayna bilaabeen dib-u-eegis dheeri ah,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Sidoo kale, hay’addu waxay shaacisay lacagta ay sagaalkan xarumood ka heleen Barnaamijka Kaalmada Daryeelka Carruurta (Child Care Assistance Program) sannad-maaliyadeedka 2025 (oo dhammaaday Sebtembar):
Super Kids Daycare Center — $471,787
Future Leaders Early Learning Center — $3.68 milyan
Quality Learning Centers — $1.9 milyan
Tayo Daycare — $1.09 milyan
Minnesota Child Care Center — $2.67 milyan
Mini Child Care Center — $1.6 milyan
Sweet Angel Child Care — $1.54 milyan
ABC Learning Center — $1.04 milyan
Minnesota Best Child Care Center — $3.4 milyan
Sida ay sheegeen mas’uuliyiinta gobolka, barnaamijkani wuxuu taageeraa daryeelka 23,000 oo carruur ah iyo 12,000 qoys oo shaqeeya celcelis ahaan bil kasta gudaha Minnesota, wuxuuna helo boqolaal milyan oo doollar oo taageero federaal ah sannad walba.
DCYF waxay intaa ku dartay in 19-kii Diseembar ay ogaadeen in Quality Learning Center ay qorsheyneyso inay si ikhtiyaari ah u xirto, balse markii baarayaasha shatiga ay booqdeen 10 maalmood kadib, waxaa la ogaaday in xaruntu go’aansatay inay sii furnaato.
Hadda, afar ka mid ah sagaalka xarumood ayaa weli baaritaan ku socda, inkastoo DCYF aanay shaacin kuwaas ama sababaha loo baarayo. Sidoo kale, gobolka ma uusan caddeyn xarunta keliya ee aan carruurtu joogin xilligii kormeerka toddobaadkan.
