Xildhibaanada Soomaaliya oo gurmad lacageed u diraya Yurub

Maanta oo ha’yadda Qaxotiga soo saartay qoraal naxdin badan oo ay ku sheegayaan in maalin walba 1000 qof ay ka barakacaan gobolka Sool, oo ka gudbaan xadka si ay u gaaraan Itoobiya, iyaga oo ka baxsanaya duqaynta mamulka SNM.

Xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya, oo laga sugayey inay ka fariistaan arintan, ayaa maanta u fariistay kuna heshiiyey inay Yurub Gurmad u diraan

Xildhibaanada golaha shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda FederaalkA Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa, ayaa u codeeyay in mushaarka xildhibaanada ee Bishaan 20% looga qeyb qaato gurmadka walaalaha Turkiga ee dhul-gariirka saameeyay.

Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Xildhibaan Cabdullaahi Cumar Abshirow oo guddoominayay shirka,ayaa sheegay in golaha shacabka Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya diyaar u yahay inuu ka qeyb qaato gurmadka loo fidinayo walaalaheenna Turkiga dhibaatadii ka soo gaartay dhul-gariirkii ku dhuftay, kaas oo galaaftay nolosha dad kor u dhaafaya 45,000, qof.

Guddoomiye Abshirow, ayaa xubnaha xildhibaanada uga mahadceliyay tallaabada geesinimada leh ee ay qaadaan, taas oo looga jawaabayo dhibaatada dhul-gariirka ka dhalatay ee gaartay shacabka Turkiga.

Over 60,000 Somalis have recently arrived in Ethiopia’s Somali region fleeing clashes and insecurity in the city of Laascaanood, in Sool region.



Nearly 1,000 people are crossing into Ethiopia daily.



We are on the ground providing life-saving aid.https://t.co/W6dFZlHJZj pic.twitter.com/Bs765vVMmY