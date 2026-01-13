Qabiil ma aqoonsano

13th January 2026  admin  Category :

Dawkadda Hindiya oo saaxiib fiican la ah Israail ayaa caawa ku dhawaaqay in ay ayidsan tahay midnimada & wadajirka Soomaaliya, iyada oo ka soo horjeesatay aqoonsiga ay Israel siisey Isaaqland; “Xidhiidh-dheer ayaan la leenahay Soomaaliya, mar kale waxa aan adkaynaynaa wadajirka JFS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*