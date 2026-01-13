13th January 2026 admin Category :
Dawkadda Hindiya oo saaxiib fiican la ah Israail ayaa caawa ku dhawaaqay in ay ayidsan tahay midnimada & wadajirka Soomaaliya, iyada oo ka soo horjeesatay aqoonsiga ay Israel siisey Isaaqland; “Xidhiidh-dheer ayaan la leenahay Soomaaliya, mar kale waxa aan adkaynaynaa wadajirka JFS.
Scotching rumours on #Somaliland, India reiterated its longstanding ties with Somalia and stressed the importance of respecting the country’s sovereignty and territorial integrity, the @MEAIndia said. pic.twitter.com/vIWH0TfNXW— Sanjay Jha (@SanjayJha) January 9, 2026