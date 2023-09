Ninka Soomaaliga ah ee la sheegay in uu guryaha ku xareeyay kumanaan qof oo Jarmal ah

Dadka deggan Tuulada Hardheim ee degmada Neckar-Odenwald-Kreis ayaa qaarkood la sheegay in ay muujiyeen cabasho ka dhanka ah nin Soomaali ah oo tahriib ku galay dalka Jarmalka.

Dadka tuulada oo lagu qiyaaso in ay agaarayaan ilaa 7,500 ayaa sheegay in ay ka baqayaan ninkan oo la shaaciyay in uu maskaxda ka xanuunsanayo, waxa la sheegay in ay dhowr mar ka gudbiyeen dacwo dadka ku nool tuulada balse aan wax laga qabanin.

Xeer ilaalinta gobolka ayaa si joogta ah u diidda eedeymaha la xiriira ninkan Soomaaliga ah, marka loo eego xaaladaha caafimaad ee uu ninkan ku suganyahay iyo ra’yiga caafimaadkiisa la xirira, ninka 25-jirka ah ayaa qaba xanuun maskaxiyan ah taasoo la micno ah in aan wax dambi ah loo qori Karin.

Dacwad oogaha guud ee magaalada Mosbach ayaa wargeyska Bild u sheegay in tan iyo bishii May dadka deegaanka ay soo gudbiyeen dacwado badan oo ka dhan ah ninka dhalinyarada ah ee la sheegay in uu ku dhashay magaalada Muqdisho, kuwaas oo isugu jira xatooyo iyo cabsi gelin.

Haddab si aan arrinta ninkaasi dhallinyarada ah wax badan uga ogaanno waxa aan qadka taleefanka kula xiriirnay Axmed Kadiye oo kamida Soomaalida Jarmalka kunool kana mid ah xubnaha ugu firfircoon ee jaaliyadda waxa uuna ka warbxiyay arrintan ka taagan wiilkan Soomaaliga ah ee tahriibka ku galay dalkaasi.

Kadiye ayaa yiri, “ waa uu jiraa wiilkan dhallinyarada ah oo saacdihii lasoo dhaafay waxaa wax ka qorayay warbaahinta maxalliga ah, dadku waxa ay ka cabanayaan waxyeello iyo cabsi gelin ay sheegeen in ay kala kulmayaan, balse Stefan Grimm oo ah duqa tuulada ay dadkeedu dacwoodeen ee Harheim ayaa sheegay ninka laga cabanayo ee Soomaaliga inuusan tuulada degneyn isla markaana uusan ka diiwan gashaneyn, arrinka qaabka loo dhigayana uusan ahayn”.

Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “arrintan waxa ay u muuqan kartaa buun buunin xagga warbaahinta ah iyadoo dhacdooyin badan oo horay loo buun buuniyay ay jireen”.

Tirada codsiyada dadka magangalyo doonka ah ee Jarmalka ayaa dhaaftay 200,000.

Weriyeyaasha warbaahin Bild ee dalka jarmalka ayaa la hadlay dadka tuulada, kuwaas oo si uun isugu dhacay ninka qaxootiga ah ee 25-jirka ah. “Ma jiro qof la kulma ninkan oo ka nabad galay.

“Qaxootigu wuu na aflagaadeeyaa wuuna noo hanjabayaa,” ayay tiri Iris Aschenbrenner oo 43 jir ah.

Beate Hahn oo 56 jir howlgaba ah ayaa tiri “wuxuu inta badan istaagaa gurigayaga bannaankiisa wuxuuna ku hanjabay inuu guriga dab qabadsiin doono, si uu u dilo dhammaan qoyskayaga.”

Haweeneyda ayaa u sheegtay wargayska in ay door bidayso in wiilka ay ayeeyada u tahay u kaxayso tuulada dariska ah si uu ugu ciyaaro, waayo ninku waxa kale oo uu caayaa carruurta ayey tiri.

Si kastaba ha ahaatee, kadib caro ay muujiyeen dadka deegaanka, ayaa booliisku waxay dhawaan weydiiyeen khabiir ku takhasusay baarista si loo ogaado in ninku uu dhab ahaantii khatar ku yahay bulshada.

Haddii la caddeeyo in 25-jirkan Soomaaliga ah uu khatar ku yahay shacabka, waxaa lagu xiri karaa xarumaha dhimirka ee dowladda muddo dheer