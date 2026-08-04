4th August 2026 admin Category :
Nin qirtay in uu sanduuq ku qaaday maydka haweeneey la waysanaa kadibna uu geeyay dhismo cidlo ah
Booliiska dalka Giriigga ayaa sheegay in nin uu qirtay inuu sanduuq ku qaaday meydka haweeney u dhalatay Scotland oo la dilay, uuna geeyay dhisme cidlo ah.
Elizabeth Jane Ross, oo 38 jir ahayd, ayaa meydkeeda laga helay xaafadda Kypseli ee magaalada Athens 18-kii bishii Luulyo, maalmo yar kadib markii la waayay.
Booliiska deegaanka ayaa bilaabay baaritaan ay kaashanayaan mas’uuliyiin ka tirsan Mareykanka, UK iyo Scotland, waxayna hadda sheegeen inay xireen nin 26 jir ah. BBC-da ayaa ogaatay in ninka la xiray uu ka soo jeedo dalka Afghanistan.
Booliisku waxay sheegeen in ninkaas la geeyay xarunta dhexe ee booliiska maalintii Khamiista, uuna “qirtay dambiga.”
Waxaa loo xiray tuhun la xiriira dil, dhac iyo dambiyo la xiriira hubka, balse weli lama oga eedeymaha rasmiga ah ee lagu soo oogi doono marka loo eego nidaamka sharciga ee Giriigga.
Booliisku waxay sheegeen in Ross—oo qoyskeedu u yaqaaneen Lisa—ay Giriigga timid 26-kii Juun, ayna ku noolayd aagga Piraeus ilaa 10-kii Luulyo.
Kadibna waxay u safartay meel aan la aqoon oo ku taal gobolka Attica.
Kadib baaritaan iyo dib-u-eegis lagu sameeyay muuqaallada duuban, booliisku waxay sheegeen in kiisku uu ku lug lahaa nin 26 jir ah.
Sida laga soo xigtay bilaysku, ninku wuxuu meydka Lisa u raray dhismaha laga tagay isagoo ku jira sanduuq ka dibna lacag kala soo baxay kaararka bangiga.
Booliska ayaa sheegay in baaritaan ay ku sameeyeen guriga ninkaasi ay ka heleen bastoolad been abuur ah iyo mindi kadibna ay gacanta ku dhigeen.
Lisa waxay markii hore kula noolayd asxaabteeda Giriigga aagga Keratsin, oo qiyaastii 9.5 kiiloomitir galbeed ka xigta bartamaha Athens.
Waxay u sheegtay saaxiibadeed inay aadayso Cape Town 15-ka Luulyo, halkaas oo ay ku sugnaayeen saaxiibadeed ama saaxiibadeed Maraykan ah.
Booliiska Giriiga ayaa Sabtidii sheegay inay baarayaan natiijada baaritaanada sunta ah si loo ogaado sababta dhimashadeeda.
Warbixinada qotada dheer iyo wararka BBC Somali oo toos kuugu imanaaya WhatsApp.
Halkaan kaga soo biir
Dhamaadka xayeysiinta
Booliisku waxay intaa ku dareen in macluumaadka arrintan la xidhiidha laga yaabo inay soo baxaan “maalmaha soo socda.”
Natiijooyinka tijaabooyinkan waxay qaadan karaan meel kasta laga bilaabo dhawr toddobaad ilaa dhawr bilood in la helo, iyadoo ku xidhan kakanaanta kiiska iyo culayska shaqada ee shaybaarrada dambiilayaasha.
Booliska ayaa sidoo kale isku dayaya inay helaan saaxiibada Mareykanka ee Lisa, kuwaasoo ay sheegeen inay sidoo kale ku noolaayeen aagga Capeseli.
Ra’iisul Wasaaraha Scotland John Sweeney ayaa kiiskan ku tilmaamay mid “aad u murugo badan”.
Afhayeen u hadlay Dowladda Scotland ayaa yiri:
“Kani waa waqti aad u xanuun badan oo adag qoyska Elizabeth Jane Ross, waana muhiim in la ixtiraamo asturnaantooda inta lagu guda jiro baaritaanka socda.”
Waxay intaas ku dareen in mas’uuliyiinta dowladda Scotland ay xiriir la leeyihiin qoyska Lisa iyo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Britain si loo hubiyo in la siiyo caawimaadda lagama maarmaanka ah.
Xusuusin:
Warbixintii hore waxay sheegtay in booliiska Giriigga ay sheegeen in qofka looga shakisan yahay kiiskan uu qirtay dilka Elizabeth Jane Ross. Qaybtaas waa la beddelay ka dib markii la helay macluumaad dheeraad ah. Booliisku hadda waxay sheegayaan in ninka la xiray uu qirtay inuu qaaday meydka, balse uusan dilin iyada.