27th September 2025 admin Category :
Nin ay mar si weyn isku hayeen Trump oo dacwado lagu soo oogay
Guddi xeerbeegti heer federaal ah oo fadhigiisu yahay gobolka Virginia, ayaa ku soo oogay agaasimihii hore ee FBI-da James Comey laba dacwadood oo la xiriira marag been ah oo uu ka furay aqalka Kongareeska.
Mr. Comey, oo muddo dheer wajahayay dhaleecaynta Madaxweyne Donald Trump, ayaa lagu eedeeyay inuu marag been ah ka furay Aqalka Kongareeska, intii lagu guda jiray cadeymo la soo bandhigayay bishii Sebtembar sanadkii 2020-kii oo ku saabsanaa inuu oggolaaday in xog sir ah loo dusiyo warbaahinta.
Baaritaanka waxaa hoggaaminaysa Lindsey Halligan, oo ah Qareenka Mareykanka qaabilsan degmada Bari ee Virginia, oo horay u ahaan jirtay qareenka shakhsiyadeed ee Trump.
Isagoo Khamiista ka jawaabaya dacwad oogista, Mr. Comey oo soo duubay muuqaal socday hal daqiiqo ah oo uu so dhigay bartiisa Instagram-ka, ayaa waxaa uu ku sheegay inuusan waxba galabsan, isla markaana uu “kalsooni weyn ku qabo nidaamka garsoorka federaalka”.
Sida ay ku warrantay warbaahinta CBS ee Mareykanka, oo bahwadaag la ah BBC-da, maxkamadaynta Mr. Comey – ayaa loo qabtay 9-ka bisha Oktoobar inay ka dhaco magaalada Alexandria ee gobolka Virginia, saacaddu markay tahay 10-ka subaxnimo xilliga maxalliga ah.
Xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka, Pam Bondi, ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dacwad oogistan “ay ka tarjumayso sida ay Wasaaradda Caddaaladda uga go’an tahay in ay masuuliyadda saarto kuwa ku takri fala awooddooda si ay u marin habaabiyaan shacabka Maraykanka.”
Mr. Comey waxaa lagu soo oogay hal dacwad oo ah furista marag been ah iyo mid kale oo ah hor istaag cadaaladeed.
Waaxda caddaaladda ayaa ka codsatay guddiga xeerbeegtida inay tixgeliyaan saddex dacwadood oo ka dhan ah Comey, laakiin waxay isku raaceen in laba ka mid dacwadahaas ay leeyihiin caddaymo ku filan oo lagu maxkamadeeyn karo.
Dacwadda saddexaad ayaa sidoo kale la xirriirtay bayaan been abuur ah oo jeediyay.
Xeerbeegtida guud waa koox muwaadiniin ah oo uu sameeyay xeer ilaaliye si ay u go’aamiyaan haddii ay jiraan cadaymo ku filan eedeymaha la gudbinayo. Marka la eego xagga sharciga, waxay go’aaminaysaa in ay jirto sabab macquul ah oo lagu aamino in dembi la galay.
Waa agaasimihii ugu horeeyay ee FBI-da oo lagu soo oogo dambi, waxaana uu ku adkeystay inuusan wax been ah sheegin.
Haddii lagu helo dambiyada lagu soo oogay, waxa uu muteysan karaa xabsi shan sano ah.
Qareenka u doodaya Mr Comey, Patrick Fitzgerald, ayaa sheegay “Jim Comey uu dafiray eedeymaha maanta lagu soo oogay gabi ahaanba.
Dhawr xubnood oo xisbiga Dimuqraadiga ah ayaa si adag u cambaareeyay eedeymaha, iyadoo Hogaamiyaha Dimuqraadiga ee Golaha Wakiillada, Hakeem Jeffries, uu ku tilmaamay arrintan inay tahay “weerar ceeb ah oo lagu qaaday sharciga iyo kala dambeynta”, wuxuuna ballanqaaday in “caddaalad la marin doono qof kasta oo ku lug leh musuqmaasuqan halista ah.”
Mr. Comey wuxuu ahaa agaasimaha FBI-da intii u dhexeysay sanadihii 2013 ilaa 2017.
Trump ayaa shaqada ka eryay intii uu socday baaritaan ku saabsan faragelintii Ruushka ee doorashadii 2016.
Tani ma aha baaritaankii ugu horreeyay ee sanadkan lagu bilaabo agaasimihii hore ee FBI-da.
Bishii Luulyo, gabadha agaasimihii hore ee FBI-da Comey, oo lagu magacaabo Maurene Comey, ayaa laga eryay shaqadeeda xafiiska dacwad-oogaha federaalka ee Gobolka Koonfurta New York. Sida wararka warbaahinta lagu sheegay, looma sheegin sabab rasmi ah oo ku saabsan shaqada laga joojiyey, halkaasoo ay ka shaqeynaysay muddo 10 sano ah.
Bilowgii bishan, waxay dacwad ka gudbisay maamulka Trump sababta shaqada looga eryay.
Wasaaradda Caddaaladda ayaa sidoo kale shaqo ka joojisay qareeno ka shaqeynayay kiisaska ka xanaajiyay madaxweynaha, oo ay ku jirto baaritaan gaar ah oo lagu sameynayay Trump.