Vladimir Putin ayaa si weyn u neceb khiyaanada, waxa uu ka soo muuqday khudbadiisii ​​qallafsaneed ee TV-ga qaranka subaxnimadii Sabtida, halkaas oo uu ku eedeeyay hogaamiyaha Wagner Yevgeny Prigozhin “in uu dhabarka ka toogtay” iyo in uu sameeyay khiyaano qaran.

Madaxweynaha Ruushka ayaan lagu arag meel fagaare ah tan iyo xilligaas, mana jirin khudbad cusub oo madaxweyne oo la qorsheeyay muddooyinka dhow.

Wareysi horay loo sii duubay oo laga sii daayay TV-ga dowladda Axadii kaasoo u muuqday in la sameeyay ka hor fallaagada Putin wuxuu sheegay inuu ku kalsoon yahay horumarka laga gaaray dagaalka Ukraine.

Tallaabooyinka amniga iyo ka hortagga argagixisada ayaa weli ka socda Moscow, laakiin ma cadda in madaxweyne Putin uu xitaa ku sugan yahay caasimadda Ruushka iyo in kale.

Qaar waxay filayaan in Putin uu si uun u aflagaadeyn doono, ama militari ahaan Ukraine, ama kuwa gudaha Ruushka ee aan taageersanayn.

Xildhibaanka Polish Radek Sikorski ayaa BBC u sheegay in hogaamiyaha Ruushku "ay u badan tahay in uu Ruushka ka sifayn doono kuwa uu u arkay in ay leexleexanayaan", taas oo la macno ah in maamulkiisu uu noqon doono "kaligii taliye iyo mid arxan daran".