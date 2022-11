Culusow oo golihii dhaqaalaha qaranka ku bedelay ardaddii SIMAD. “USHAADA NIMAAD KA QAADAN KARTAA LOO DHIIBTAA“.

Waa ardaddii Jaamacad beeleedka SIMAD oo aan Qof aan Hawiye ahayn uuna dhigan

Waa Golhii dhaqaalaha Qaranka ee madaxweyne Culusoow kala diray

Comparing the disbanded National Economic Council members to new ones pic.twitter.com/cRDvLqYpsT