Muran ka dhashay Iskuullo ku yaalla gobol ay Soomaalidu wax ka dagto oo qasab ka dhigaya barashada Baybalka
29th June 2026 admin Category :
Muran ka dhashay Iskuullo ku yaalla gobol ay Soomaalidu wax ka dagto oo qasab ka dhigaya barashada Baybalka
Guddi waxbarasho oo gobolka Texas ee Maraykanka ah ayaa ansixiyay qorshayaal lagu doonayo in sheekooyinka Kitaabka Baybalka ah lagu dhigo si qasab dhammaan shanta milyan ee ardayda dugsiyada dadweynaha ee gobolka, taasoo dhalisay muran ku saabsan kala soocidda kaniisadda iyo waxbarashada.
Arrinta aan dhaqan galeynin ilaa 2030, waxaa ka mid ah tuducyada Baybalka ee ku saabsan Aadan iyo Xaawo iyo kitaabka Exodus, qayb ka mid ah, kaas oo ay ku taallo sheeko la sheegay in Ilaah kula hadlay Muuse isagoo dhex maraya geed gubanaya.
Dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in shuruudaha cusub ee wax-akhriska, oo ay ku jiraan Dickens iyo Shakespeare, ay ku xad-gudbinayaan xorriyadda diinta oo aysan jirin kala duwanaansho.
Guddiga Waxbarashada Gobolka ee ay maamulaan Jamhuuriga ayaa ku ansixiyay cabbirka 9-5 cod iyadoo hal Jamhuuri ah uu ku biiray Dimuqraadiyiinta si ay uga soo horjeestaan.
“Waxaan dib ugu soo celinaynaa Kitaabka Baybalka ah iskuulada usbuucan markii ugu horeysay muddo 60 sano ah,” Brandon Hall, oo xubin ka ah xisbiga Jamhuuriga ee guddiga waxbarashada, ayaa yiri toddobaadkan.
Taageerayaashu waxay yiraahdeen carruurta dugsigu waa inay wax ka bartaan caadooyinka Judeo-Christian ee ay ku doodayaan inay muhiim u yihiin aasaaska qaranka.
Liistada cusub ayaa markii ugu horeysay sameeyay buugaag ay tahay in ardayda Texas oo dhan ay akhriyaan.
Waxaa ka mid ah suugaanta Ingiriisiga ah sida Charles Dickens’s Great Expectations iyo William Shakespeare’s The Tragedy of Julius Caesar.
Buugga uu qoray Dr Martin Luther King Jr ee la yiraahdo I’ve Been to the Mountain Hadalka iyo ammaanta Margaret Thatcher ee madaxweyne Ronald Reagan ayaa sidoo kale ku jira liiska ballaaran.
Laakin waa qoraalada diiniga ah ee qasabka ah kuwaas ayaa waxaa ka soo horjeestay kooxaha waxbarashada iyo xoriyada madaniga ah.
Ardaydu waxay ku baran doonaan tuducyo Nabi Ciise ku saabsan oo ku jira, manhajka cusub.
Felicia Martin, oo ah agaasimaha fulinta ee Shabakadda Xorriyadda Texas, oo ah koox u dhaqdhaqaaqa garabka bidix, ayaa codbixinta ka hor sheegtay in liiska wax-akhrinta “xudu loohga dhigayo in diinta Masiixiga ay ka sarreeya dhammaan diimaha kale iyo caadooyinka kale”.
Kuwo kale ayaa sidoo kale soo jeediyay walaac ah in waajibaadka loo igmaday uu khatar gelinayo madax-bannaanida macallimiinta si ay u hoggaamiyaan fasaladooda.
“Macalimiinta Texas waxay muujiyeen welwelka ku saabsan dhererka liiska iyo luminta suurtagalka ah ee madax-bannaanida macallimiinta si loo go’aamiyo shaqooyinka ku habboon iyo kuwa khuseeya fasaladooda,” Clare Haefner oo ka tirsan Ururka Macallimiinta Fasalka Texas ayaa u sheegay BBC.
Inkasta oo oggolaanshaha kama dambaysta ah ee guddiga ay hoos u dhigtay liiska loo baahan yahay, ururku wuxuu sheegay in uu weli yahay mid aad u dhib badan.
BBC waxay la xiriirtay guddiga waxbarashada ee gobolka Texas si ay faallo uga bixiso.
Oggolaanshaha jimcaha ayaa ahaa tusaalihii ugu dambeeyay ee dhaqdhaqaaqyada ay wadaan muxaafidku si ay u xoojiyaan joogitaanka caqiidada Masiixiga ee nidaamka waxbarashada Texas.
Sanadkii la soo dhaafay, wuxuu noqday gobolka ugu weyn ee Maraykanka oo u baahan fasallo lagu soo bandhigo Tobanka Amar – sharciyo kitaabiga ah oo Masiixiyiinta qaarkood aaminsan yihiin in Ilaah dadka u dejiyey.
Bishii Abriil, maxkamadda rafcaanka ee federaalku waxay taageertay sharciga amraya bandhigga ka dib tartan sharci ah.
Jimcihii, madaxweyne Donald Trump ayaa ammaanay waxa uu u arkay inay ku faafinayaan qiyamka diimaha ee Maraykanka.
“Diintu way ku soo laabatay wadankeena, way ka wayn tahay oo way ka xoog badan tahay sidii ay ahaan jirtay sanado badan oo badan,” ayuu ka sheegay xaflad xoriyada diimaha oo ka dhacday Washington DC.