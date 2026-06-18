18th June 2026 admin Category :
Wasiirka arrimaha dibadda Pakistan, Ishaq Dar ayaa u sheegay BBC Urdu, in saxiixa xafladda ee beri ka dhici lahayd Geneva la joojinyay, sababtuna ay tahay in is-fahamka (MoU) horayba loogu saxiixay si fogaan arag ah.
Mas’uul sare oo ka tirsan dowladda Pakistani ah ayaa markii hore u sheegay BBC‑da in Ra’iisul Wasaaraha Pakistan, Shehbaz Sharif, uu dib u dhigay booqashadiisa Geneva, isagoo leh: “Wajiga xiga wuxuu ku socon doonaa farsamada waddooyin kale oo ka duwan oo aadan arrimo badan”
Su’aalo ayaa markii ugu horreysay laga keenay suurtagalnimada xafladda kadib markii Sharif uu beddelay qoraalkiisa X (Twitter) aroornimadii, isagoo ka saaray qaybta ku qornayd: “Pakistan oo ay taageerayaan dhexdhexaadiyaasha Qatar waxay martigelin doontaa xafladda rasmiga ah sida loo qorsheeyay 19 Juun 2026 ee Switzerland, si loo xuso dhacdadan taariikhiga ah loona bilaabo wada‑hadallada farsamada sare”
Gudaha, ilo xog ogaal ah ayaa subaxnimadii BBC‑da u xaqiijiyay in xafladda wali socoto. Laakiin fiidkii qorshahaas waa is beddelay. Sharif wuxuu ka mid ahaa saxiixayaasha MoU‑ga isagoo dhexdhexaadiye ah.