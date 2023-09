Dawladda Soomaaliya ayaa mar labaad ka bad baadinaynay Siyaasiyiinta Hawiye oo doonayey inay bilaabaan fawodaddii 1991 mid la mid ah

I agree with former @Golaha_shac_JFS that the “opposition” tried to destabilize Somalia, but without Mr. @M_Farmaajo’s and the former speaker’s wisdom and calmness, #Somalia🇸🇴would have devolved into chaos and civil war! pic.twitter.com/w1Q51n6FUG