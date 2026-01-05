5th January 2026 admin Category :
Maalintii baroor diiqa qaran loo samaynayey kuwii dalka goynayey, maanta ayaa bulshada Soomaaliyeed loo diyaarinayey
Allah ha u wada naxariistee Intaas oo qof oo ka soo jeeda beesha Warsangeli oo hoos magacyadoodu ku qoran yihiin waxa xasuuqay jabhaddii SNM , markii uu Siilaanyo Gudoomiyaha ka ahaa. Markii uu dhintay isaga oo aan weli ka tanaasulin kala goyntii Soomaaliya ayaa baroor diiq qaran loogu sameeyey Caasimadda Soomaaliya ee muqdisho. Sababtuna waxay ahayd in la soo dhowaysto yo kuwa dalka kala goynaya lana fogeeyo kuwa midnimada raadinaya. Sidoo kale loo diyaariyo Soomaali inteeda kale maanta oo kale oo isaaqland ay dalalka qaarkood aqoonsadeen
SNM ATROCITIES IN SANAAG REGION OF NORTHERN SOMALIA
LIST A: Names of Civilians killed by SNM At Hingalool on July 1989
1. Mohamud Farah Weyne and his son, Bah Yabare
2. Ali Warsame Farah Ciroobe, Bihidoor
3. Calin Warsame Farah Ciroobe, Bihidoor
4. Sofi Ahmed Ali Dalab, Reer Salah
5. Faisal Said Ali Waraabe, Bihidoor
6. Ismail Diriye Hassan Bile, Bihidoor
7. Basra Mohamed Askar, Bihidoor
8. Halimo Muse Ali Carre, Bihidoor
9. Abdirahman Said Burale(askari),Reer Salah
10. Abdullahi Haji Jama ( gadhweyso), Adan Yaqoob
11. Ahmed Jama Ali Shire, Bihidoor
12. Ahmed Mohamud Hassan ( Xumaan), Reer Salah
13. Yusuf Jama Ali Koor,
14. Yusuf Lula, Reer Salah
15. Ismail Jama, Adan Yaqoob
16. Hawo Hersi Farah, Bah Majeerteyn
17. Diriye Farah Dirir, Ogayslabe
18. Shire Jama daad, Warlabe,
19. Abdi Said Warsame( gurage), Reer Haji
20. Abdullahi Musa Ciise
21. A. Abdullahi M. Hirad
22. Hawa Ali Jama
23. Mahamed Warsame Qalabi
24. Haji Mohamud Farah
25. Ahmed Yusuf Hassan
26. Mahamed S. Habalaq
27. Said Mohamud Hassan
LIST B: Names of civilians Killed In CARMALE By SNM on February 1991
1. Abdi Warsame Hagar
2. Ahmed Warsame Hagar
3. Mohamed Hassan Adan
4. Ceegar warsame Hagar
5. Ahmed Hassan Adan
6. Osman Mohamud Afdhal
7. Abdullahi Hassan Ali
8. Ahmed Salah Hagar
9. Amina Ali Geldoon
10. Ahmed Abdi Shire
11. Ali Mohamed Ali, 2 year old child
12. Ahmed Jama Faruur
13. Osman Ali Kanje
14. Ali Mohamed Haji Mohamud
15. Adan Said Toohyare
16. Abdi Ibrahim Ceegag
17. Fandhe Farah Duale
18. Said Hassan Bulqas
LIST C: Names of Civilians Killed at DAMALA HAGARE By SNM on February 1991
1.Farah Haji Abdi
2. Abdi Adan Jama Fadal
3. Ali Adan Jama Fadal
4. Mohamud Ahmed Farah
5. Hassan Ahmed Omar
6. Omar Ali Abdi
7. Mohamed Farah Weyne
8. Amir Haji Dirir
9. Mohamud Hassan Ciiro
LIST D: Names of the civilians butchered By SNM at Ceel Buh on February 1991
- Mohamed Abdalla Ali
- Musa Ali Tirik
- Abdullahi Ciisa Hassan
- Ali Mohamed Yusuf
- Abdi Mahamud Gaafaadhe
- Ali Osman Salah
- Osman Salah Farah
- Abshir Haji Ashuur
- Hassan Haji Isse
- Mohamed Isse Anshah
- Anjeeh Hidig
- Abdullahi J. Mohamud
- Said Musa Mohamed
- Mahamud M. Adan Gas
- Ahmed Yusuf Fadhfadh
- . Abdirasak Farah Dhiil
- Ibrahim Said Toohyare
- Mohamed Mohamud Jibril Ali
LIST E: Names of some of the civilians killed by SNM at Hadaaftimo Town on March 1991
1.Chief Mohamed Omar Arap
2. Ali Shire Dhuub
3. Mahamed Hassan Salad
4. Chief Mahamed Hassan Salah
5. Chief Musa Nuh Ahmed
6. Jama Ismail Tuke
7. Mohamud Said Noor
8. Daar Qoodar Mahamed
9. Ali Arale Guulwade
10. Ahmed Mohamud Shirbayye
11. Bakayle Mohamud Gaafaadhi
12. Ali Mahamed J. Aafi
13. Ali M. Timajilic
14. Abdi Mohamud Abdi Gaafaadhi
15. Hadhiwa Osman Yusuf
16. Musa A. Bahdoon
17. Ahmed Osman Mahamed
18. Abdillahi Mohamed Abdalla Dabshid
19. Soobe Hassan Salad
20. Abdillahi Nur Jibril
21. Abdillahi Ahmed Muse
22. Hassan Said Qaaje
23. Mohamed Yassin Farah Arab
24. Ina Adan Dheere, 12 year old
25. Mohamed Aki Daar
26. Ali Jama Guxrey
LIST F: Names of civilians killed by SNM at DAMALA Hagare on May 1991
Mohamed Adan Samakab, Bihidoor
2. Jama Hassan Nur, Bihidoor
3. Jama Mohamed Salah Egal, Bihidoor
4. Yassin Warsame Ali Shire, Bihidoor
5. Abdi Ali Jama Osman, Bihidoor
6. Ali Mohamed Hassan Shide, Bihidoor
7. Ahmed Jama Qodah, Bihidoor
8. Abdullahi Mohamed Hirad, Bihidoor
9. Iman Mohamed Farah, Bihidoor
10. Said Ahmed Mohamed Abdalle, Bihidoor
11. Omar Abdi Warsame Ali, Bihidoor
12. Mohamud Warsame Ali, Bihidoor
13. Mohamed Salad Warsame Ali Gaban, Bihidoor
14. Abdi Farah Dariqo, Reer Salah
15. Mohamud Mohamed Guled, Reer Salah
16. Musa Ali Abokor, Reer Salah
17. Ahmed Musa Duale, Reer Salah
18. Said Farah Guled, Reer Salah
19. Ahmed Warsame Shirdon, Reer Salah
20. Osman Mohamed Jama Salah, Reer Salah
21. Abdullahi Ismail Ali Gurey, Reer Salah
22. Ali Abdi Ahmed Tuuryare, Reer Salah
23. Jama Hersi Dhunkal, Warlabe
24. Osman Mire Jama Gesod, Warlabe
25. Said Farah Omar, Reer Haji
26. Abdi Farah Weyne, Bah Yabare
27. Awad Muse Egal, Reer Muhumud
28. Xasan Cawed Faarax Wayne 3 sano jir ah, Bahyabare
Maryan Cawed Faarax oo shan jir ahayd
Iyo hooyadood Amina Caydiid Maxamed
LIST G: Names of Those Sustaining Serious Injuries At Damala Hagar on May 1991
1Mohamud Boqole, Bihidoor
2. Ahmed Mohamud Farah Said, Bihidoor
3. Hassan Ahmed Mohamed Muse, Bihidoor
4. Ali Muse Ali Arre, Bihidoor
5. Osman Said Nur, Bihidoor
6. Abdi Farah Warsame, Bihidoor
7. Mohamed Hassan Deal, Bihidoor
8. Amin Farah Ahmed ,Bihidoor
9. Warsame Ali Ibrahim, Bihidoor
10. Said Abdullahi Ali Jarafle, Bihidoor
11. Bashir Jama Nur, Reer Salah
12. Abdi Muse Mohamed, Reer Salah
13. Ali Ahmed Ali, Reer Salah
14. Said Warsame Ismail, Reer Salah
15. Ali Mohamed Farah Matan, Reer Salah
16. Sadiq Mohamed Abdullahi Mohamud, Reer Haji
17. Abdi Said Yusuf Shide, Jibril Said
Allah ui naxariistee dhamaantood dadkii Isir nacaybka ay jabhadda SNM, eeMuuse Biixi madaxda ka ahaa ku xasuuqeen waxa ku soo kordhay Beesha Garaad Cumar:
Siciid Ibraahim Jaamac (Siciid Mufman ) C/qaadir Max’ud Khuurshe ( ilka case) Cabdi Khuurshe Samatar ( Cabdi Xabeeb ), Beesha Reer Xaaji
Xabeeb Cali Geele
Siciid xingalool
Cabdi Xaneeb, Allah ha u naxaeiistee Reer Burco ayuu ahaa, gabadhna wa ka qabay caruur u dhashay markaas , Inta SNM ay qabteen ayaa gaarigii u watay shukaantiisa ku xireen oo dab qabadsiisiiyeen hadalkiisii ugu danbeeyey uu yitaahdo wuxu ahaa ” i bad baadiya aan caruurra korsadee”. Xabeeb wuxuu ka soo jeeday beeesha Garaad Cumar, Warsangeli,
Allah ha u naxariistee Xabeeb Cali Geele, isaga oo aan indhaha laga xirin ayaa isaga oo nool inta derbi SNM ku xireen toogteen. wuxuu ka soo jreeday beesha Reer Xaaji, Warsangeli