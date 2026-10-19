19th October 2026 admin Category :
Waagii Farmaajo waa idinkii qaylin jiree maxaa hadda idin helay
"During Farmaajo’s tenure, this city was vocal in its protest. Was it because the former was Darod and the current is Hawiye? No. — MP Malik Abdalla https://t.co/y554bHfwSI— Kaab TV (@KaabTV) October 17, 2026
Farmaajo waa mareexaan madaxwayne maaha Oo talow shalay xasan sheekh muxuu hawiye noqon waayey aanu madaxwaynaha u ahan Shalay muxuu sheekh shariif hawiye u noqon waayey aanu madaxwayne somaliyeed u ahaa. Waa su.aal is waydii mudan https://t.co/uibeoQr6ow— Maftuux Cambe (@CambeMaftuux) April 27, 2021