9th August 2025 admin Category :
MADAXWEYNAHA OO SAGOOTIYEY TALIYAHA HAWLGALADA GAARKA AH EE MARAYKANKA EE BARIGA AFRICA.
Boosaaso: 08 August 2025: Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta sagootiyey Taliyaha Hawlgalada Gaarka ah ee Maraykanka ee Bariga Afrika, Colonel ED Norris oo wakhtigiisa shaqo dhameystay isagoo sidoo kale soo dhoweeyay Taliyaha cusub Col. Benander oo qayb ka ahaa wafdiga maanta uu qaabilay Madaxweynuhu.
Madaxweynaha ayaa hadyad dhaqameed ku sagootiyey Taliye ED Norris, isagoo Dowladda Maraykanka uga mahadceliyay garab istaagooda Hawlgalka Ciribtirka Argagixisada ee Puntland ee ka socda Calmiskaad, wuxuuna rajeeyay in Taliyaha cusub Col. Benander uu isna halkaasi kasii wado wadashaqeynta Dowladda Puntland iyo Dowladda Maraykanka gaar ahaan Amniga iyo ciribtirka Argagixisada.
Taliyaha xafiiska baneynaya ee Hawlgalada Gaarka ah ee Maraykanka ee Bariga Afrika, Colonel ED Norris, ayaa Madaxweyne Deni iyo Dowladda Puntland uga mahadceliyay wadashaqeyntii iyo sidii ay isaga kaashadeen la-dagaalanka Argagixisada oo Soomaaliya iyo Adduunka oo dhan khatar ku ah, wuxuuna xusuus reeb ahaan ugu wareejiyay Puntland Fuuqa-gantaal ka mid ah Kuwii Maraykanku ku garaacay Argagixisadii laga sifeeyay deegaanka Alleelo-yar ee buuralayda Calmiskaad.
Maraykanku wuxuu Dowladda Puntland ku boggaadiyay sida ay uga go’antahay in ay deegaannadeeda ka ciribtirto Argagixisada Daacish iyo Alshabaab, wuxuuna Taliye ED Norris uu billado guddoonsiiyey Agaasimaha Guud ee PMPF Gen. CabdulRabi Cabdisamed iyo Saraakiisha Ciidan ee ay wada shaqeynta dhow lahaayeen inta uu socday hawlgalka Ciribtirka Argagixisada ee ka socda Calmiskaad.
=DHAMMAAD=