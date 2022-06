Madaxweynaha JFS oo maanta laga helay COVID-19

Madaxwaynaha JFS Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta laga helay COVID-19.

Xaaladda caafimaad ee Madaxwaynaha JFS ayaa ah mid fiican isaga oo aan dareemayn wax qandho ah iyo dhammaan calaamadaha xanuunka tan iyo markii laga helay COVID-19.

Madaxwaynaha ayaa si nabad ah maanta dalka ugu soo laabtay waxa uuna sii wadan doonaa howlihiisa shaqo ee uu ugu adeegayo qaranka isaga oo raaci doona tilmaamaha caafimaad ee COVID-19.

My fellow citizens, I would like to inform you that today I tested positive for COVID-19. So far, I have no symptoms but I will continue to self-isolate and serve the people of #Somalia from home. I ask we all keep each other safe by following public health advise and guidelines.