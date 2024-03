Farmaajo oo ka hadlay wax ka beddelka dastuurka

Habraaca sharci darrada ah ee lagu furay Dastuurka iyo wakhtigan oo aan ku habboonayn furistiisa awgeed, waxaan ka gaabsaday in aan ka qeyb-galo fadhiyada Golaha Shacabka ee ku saabsan doodda aan sharciga ahayn ee beddelidda Dastuurka dalka. Duruufaha halista ah ee ku xeeran qarannimadeena waxay ahayd in hoggaanka dalku ay ka shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka, si aynu u wajahno khatarahaas ka dhanka ah jiritaankeenna iyo dowladnimadeenna ee ka imaanaya dibadda iyo gudaha.”

Political change in Somalia must happen through genuine national deliberations and consent and in accordance with the rules and procedures of parliament. A rushed political process driven by individual agendas will divide our nation. Inclusive politics must include all.