Daawo Congo oo ka mid ah dalalka ugu khayraadka badan aduunka oo aan dalkooda horumarin oo aan dalkooda dhisan iyo Itoobiya oo khayrad badan lahayn oo dhulkeeda dhisatay
🔴 #إثيوبيا : بين الشوارع الواسعة والمباني الحديثة في أديس أبابا، ترى ملامح أفريقيا الجديدة. 🇪🇹🇪🇹🇪🇹 pic.twitter.com/H3ybtstq8B— Ethiopia – اثيوبيا (@ArabicEthiopia) February 19, 2026
Democratic Republic of Congo 🇨🇩— Africa Today Media Group (@africatodayMG) February 19, 2026
This is the Capital City of Democratic Republic of Congo after a normal rain
Meanwhile, President of DR Congo has agreed to give America Congo's minerals. pic.twitter.com/OGVrD3g8RU