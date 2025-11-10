10th November 2025 admin Category :
La taliyaha Madaxwaynaha Maraykanka Donald Trump oo ah Cunsuri caan baxay Stephen Miller ayaa bartiisa X ku weeraray Hamse Warfaa, La Taliyahii hore ee Madaxwayne Joe Biden u joogay wazaarada arimaha dibada ee Maraykanka.
Stephen ayaa hadalkan kusoo lifaaqay waraysi Xamse Warfaa uu siiyey Tv-ga Universal oo kaga hadlayay taagerida xukuumadii Biden ee Somalia iyo isbedel ka barnaamijka qaxootiga ay xukuumadisu samaysay. Stephen ayaa yiri: “Ma qiyaasi kartid culays ka duufaanta markay xisbiga Dimuquraadiga mar kale awoodda la wareegaan.
Top Biden State Department Advisor who is from Somalia boasts about changing immigration rules to benefit Somalians during the Biden admin pic.twitter.com/99AWrUrKLJ— Libs of TikTok (@libsoftiktok) November 9, 2025