La yaliyaha Tump oo eedeeyey madax Soomaaliyeed

10th November 2025

La taliyaha Madaxwaynaha Maraykanka Donald Trump oo ah Cunsuri caan baxay Stephen Miller ayaa bartiisa X ku weeraray Hamse Warfaa, La Taliyahii hore ee Madaxwayne Joe Biden u joogay wazaarada arimaha dibada ee Maraykanka.

Stephen ayaa hadalkan kusoo lifaaqay waraysi Xamse Warfaa uu siiyey Tv-ga Universal oo kaga hadlayay taagerida xukuumadii Biden ee Somalia iyo isbedel ka barnaamijka qaxootiga ay xukuumadisu samaysay. Stephen ayaa yiri: “Ma qiyaasi kartid culays ka duufaanta markay xisbiga Dimuquraadiga mar kale awoodda la wareegaan.

