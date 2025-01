Soomaaliya ayaa wefti kale u diraysa Itoobiya todobaadkan; iyada oo kala xaajoonaysa Ciidamada Nabad Ilaalinta ee ay keenayso dalka.

Itoobiya ayaa soo magacaabaysa Safiirkeeda Muqdisho iyo laba qunsul oo u fadhi doona Hargaysa iyo Garowe sida uu sheegay Wasiiru-dowlaha Arrimaha-dibedda DFS, Cali Balcad.

Wasiir Balcad oo la hadlaya VOA ayaa wax laga weydiiyey hadalkii Wasiirka Arrimaha-dibada Masar ee ahaa “In aan Itoobiya loo ogolaandoonin in ay cag soo dhigaan Badda-cas” ayaa sheegay in aan “Soomaaliya wax ka khusayn Badacas”. Waxa uu sheegay Badacas in ay Jabbuuti ka bilaabato balse Soomaaliya masuuliyad ka saarantahay gacanka Cadmeed iyo badwaynta Hindiya.

Balcad oo sidoo kale la weydiiyey sida ay Itoobiya ku gaadhayso Badda ayaa sheegey in wada-hadallada bisha Febraayo ee Turkiga lagaga arrinsanayo oo aan ilaa hadda laga hadlin wax Badda quseeya balse kalsoonida oo keli ah la dhisayo.