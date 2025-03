Dawladda Puntland oo gaadiid dagaal ka heshay Dawladda ay deriska yihiin ee Imaaraadka Carabta

Gaadiidkani oo xalay laga soo saaray dekedda Boosaaso ayay dowladda Imaaraatiga Carbeed ku taageertay ciidamada Puntland oo dagaal adag kula jira dagaallamayaasha ajaanibta u badan ee Argagixisada ISIL sida ay sheegayaan ilo wareedyo amni.

#UPDATE:United Arab Emirates has donated more than 84 military vehicles to #Somalia's #Puntland state, which arrived at the Port of #Bosaso in the Bari region. pic.twitter.com/BBiaKPFI3z