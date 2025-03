Ninkii burcad badeednimada u xirnaa muddo 10 sano ka badan oo maanta loo doortay xildhibaan

Maxamed Cabdi Xasan (Afweyne) ayaa maantay loo doortay xubin ka tirsan Golaha Shacabka ka dib doorashadii kursiga GSH248 ee lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug.

Kursigan ayaa waxaa baneeyay Saadaq Cumar Xasan (Saadaq Joon) oo loo magacaabay taliye ku xigeenka NISA.

Maxamed Cabdi Xasan (Afweyne) waxaa dhawaan laga soo daayey xabsi ku yaal dalka Belguim oo uu ku xirnaa inka badan 10 sano kadib markii dowladda Belgium ay sheegtay in Afweyne uu ku lug lahaa afduubkii Markab Belgian ah ‘Pompei’ 2009.

Afweyne ayaa lala xiray nin kale oo la socday oo lagu magacaabo Mohamed Adan Tiiceey markii ay ka soo dageen garoonka diyaaradaha ee magaalada Brussels, kuwaasi oo saarnaa dayaarad ka timid Kenya.

Waxaa la aaminsan yahay in booliis dharcad ah ay isaga dhigeen oo ay ka dhaadhiciyeen inuu wax ka sameeyo filim ku saabsan burcad badeedda, oo sidaasi lagu khiyaameeyay.

Dacwad oogayaasha dalka Belgium ayaa markii la xiray sheegay in ay garoonka diyaaradaha ee Brussels ku xireen Maxamed Cabdi Xasan oo loo yaqaano “Afweyne” kadib markii uu ka soo degay diyaarad ka soo duushay magaalada Nairobi. Waxa ayna sheegeen in lala xiray nin la socday oo lagu magacaabo Maxamed Aadan Tiicey.

Halkii ay saxiixi lahaayeen qandaraas filim, labadooda ayaa lagu eedeeyay inay afduubteen markabkii Belgium-ka ee Pompei iyo shaqaalahii saarnaa kaas oo la afduubtay sannadkii 2009-kii.

Eedeeyntaas oo ay labadoobu beeniyeen in ay ka tirsanaayeen Burcad badeedda Soomaaliya.

Xeer Ilaalinta Dowladda Belguim ayaa sheegtay in maamulku ay ku qanciyeen labada nin in ay la taliyeyaal u noqdaan filim ka hadlaya burcad-badeedda, sidaasina lagu soo xera geliyay.

Markii uu dhawaan soo gaaray Maxamed Cabdi Xasan (Afweyne) magaalada Muqdisho, kadib markii laga soo daayey xabsi ku yaal dalka Belgium, ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay siyaasiyiin , ganacsato, odayaal dhaqameed iyo dadweyne aad u badan kuwaas oo kaga hortay garoonka diyaaradaha Muqdisho.

Dib u soo laabashadii uu dalka ku soo laabtay

Maxamed Cabdi Xasan (Afweyne) ayaa waxaa muqdisho iyo Cadaado loogu sameeyay kulamo soo dhaweyn ah, halkaas oo uu kaga hadlay muddadii dheereyd ee uu xabsiga ku jiray .

Maxamed Cabdi Xasan (Afweyne) ayaa sheegay in qol sida qasnadda u sameysan uu ku jiray kaas oo albaabkiisu yahay 900 kilo kaas oo aad ciriiri u ahaa ” Waxa uu la mid ahaa god sida qabri oo kale ah oo lagu nool yahay” ayuu yiri Afweyne oo intaasi ku daray in aanay jirin ehel, asxaab , walaal iyo saaxiib iyo cid aad is taqaanaan midna” waa kaligaa, Ilaah aya kugu laba ah” ayuu yiri isagoo la hadlayey dad soo dhoweyntiisa ka soo qayb galay.

Afweyen waxa uu ka hadlay dareenkiisa sida u noqon jiray marka albaabka laga furo oo la yiraa qof ayaa kuu jooga , waxa ay iila mid ahayd buu yiri faraxdda ugu weyn ee aad faraxdo in aad banaanka uga baxaysid meeshaasi qasnadda oo kale ah.

Waxa uu aad ugu mahdceliyay dadkii kusoo booqday xabsiga intii uu xirnaa oo ugu horreeyo safiirkii Soomaaliya u fadhiyay midowga Yurub safiir Yoonis yaasiin xaashi oo uu sheegay in ka sokow safiirnimadiisa iyo xiriirkii dowlad nimo uu noqday buu yuri wehel .

Afweyne ayaa dadkii soo dhaweeyay u sheegay in uu u yimid , isla markaasna uu ka qeyb qaadan doono horumarka dalka isagoo gacan ka geysan doono caawinta dadka wixii karaankiisa ah.

Afweyne waxa uu aha ganacsade kasoo jeedo magaalada Cadaado iyo guud ahaan Galmudug kaas oo horey uga qayb qaatay mashaariic dhowr ah oo deegaanka ah, laga soo bilabo maamuulkii Ximan iyo Xeeb iyo heerrakii kala duwanaa ee dhismaha maamulka Galmudug, taasina waa tan keentay in dadka deegaanku ay si dirraan u soo dhaweeyaan markii xabsiga laga soo daayey ee uu kusoo noqday magaalada Cadaado.

Qudbadihii iyo soo dhaweyntii loo sameeyay Maxamed Cabdi Xasan (Afweyne) ayaa dhamaan dadkii ka hadlay waxa ay ugu yeerayeen Ganacsade iyo hoggaamiye taas oo si weyn uga duwan eedeynta iyo xariga lagu xiray Belguim ka dib markii ay ku eedeeyeen falal burcad badeednimo.

Maantana ugu danbeyntii Maxamed Cabdi Xasan (Afweyne) waxa lagu abaalmariyay in loo doortay Xildhibaan kursiga HOP248, kursigaas oo ka mid ah kuraasta xildhibanada Baarlamaanka Federaalka ah ee laga soo doorto Galmudug.

Tallaabadan lagu doortay ayaa daba socota kadib markii 25-kii bishii lasoo dhaafay, Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Sheekh Aadan Madoobe, uu warqad u diray Guddiga Doorashooyinka, kana dalbaday inay si dhakhso leh loo soo buuxiyo kuraasta ka bannaan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.