ALLSANAAG.COM

Garoonka Aadan Cade war uma hayaan hase ahaatee kan Boosaaso waa la socdaan waxa ka jira.

Garoonka Caalamiga ee Aadan Cde ee ku yaal Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, marka aad ka soo degtid adiga oo Soomaali ah iyo ajaaniibta dalka booqashada iyo shaqada u yimid albaab kama soo wada baxdaan , meelna ma wada martaan, Muqdishona inkastoo hal magaalo tahay waa kala degan tihiin waana garoonka qura ee Caalamiga ee sidaas u shaqeeya.

Ajaaniibta ay Diyaaradda wada saarnaayeen Soomaalida, waxay ka baxaan albaab gaar ah oo ay ugu diyaarsan yihiin gaadiidka u qaadi lahaa Xafadda ay Muqdisho ka degan yihiin Xalane oo ayana ayna Soomaalidu tegi karin.

Intaas oo qura maaha ee Xitaa Garoonka ayaa shirkado ajaaniib ah maamulaan iyadoo la heli kari lahaa kuwa Soomaali ama h’ayad dawladeed oo maareeya garoonka

Siyaasiyiinta Koonfur ka soo jeeda, gaar ahaan kuwa Muqdisho iyo nawaaxigeeda, oo aqoon kasta ay leeyihiin ama hanti kasta oo haystaan aan albaabka Adan Cade kala soo bixi karin Ajaaniibta dalkooda yimaada , oo aan aan loo ogalayn inay Xalane galaan ama ka soo ag dhowaadaan ayaa maalin walba waxay warbaahinta la soo taagan yihiin Garoonka Boosaaso waxa qaatay Imaaraad, garoonkaas oo ay gacanta ku hayaan maamul Soomaaliyeed oo Soomaalida iyo ajaaniibtu hal Albaab ka soo wada baxaan.

Kooxdani ma arkaan khayraadkii dalkooda uu bililiqaysanyo Turkiga reer Yurub.

Ugu danbayntii soo ma wanaagsanayn in kooxdan reer Muqdisho intaanay ka hadlin Imaaraad wax qabadkiisu muuqdu oo ayna reer Puntland ka caban inay marka hore wax iska waydiiyaan safarka danbe albaabka ay ka bixi lahaayen Garoonka Aadan Cade.

UNBELIEVABLE: HALANE Snubs Somali Goods While Foreign Troops Cash In



MOGADISHU, SOMALIA: The truth is out and it is outrageous.



HALANE base does not buy food, vegetables or even meat from #Somalia. Not a single carrot or cut of beef. Instead, they import everything from #Kenya… pic.twitter.com/8Czoau5HUJ