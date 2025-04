Yaa ku guulaysanaya Doorashada Canada ee Berito dhici doonta

Horaantii bishii kowaad ee sanadkan , waxa la rumaysnaa in Xisbiga Conservatives ee Canada si sahlan ku guulaysanayo.

Wuxuu ka horeeyey Xisbiyada kale ee Liberals iyo NDP in ka badan 25 dhibcood, Poilievre wuxuu u akaa inuu guulaysanyo oo noqonayo Ra’isul wasaaraha soo socda ee Canada

Laakiin markii Trump dib loo doortay, oo uu meesha u ka baxay Raisul wasaarihii hore ee Canada Justin Trudeau oo Carney lagu bedelay Trudeau, wax walba waa is bedeleen.

Hadda waxay u egtahay in Liberals ku guulaysanayaan kuraas badan oo ay ku soo dhisaan Dawladda soo socota.

To everyone who’s made calls, knocked on doors, put up signs, and done whatever it takes for the past 36 days: thank you.



Volunteers made this campaign possible.



Tomorrow, we get out the vote.#CanadaStrong pic.twitter.com/0J8kh4d7Sj