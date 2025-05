PL

Puntland: Diyaarado ku biiray dagaalka Calmiskaad ee ka dhanka ah IS.

Puntland oo xoogan, oo ku qalabaysan qalab casi ah ayaa dhowaan bilaabi doonta Howlgalka Onkod ee buuraha Calmadow looga xoraynayo argagixisada

Maamulka Puntland ayaa si rasmi ah u xaqiijiyey in uu soo iibsatay afar diyaaradood oo ah nooca qumaatiga u kaca, kuwaas oo lagu sheegay in lagu xoojinayo awoodda ciidamada ammaanka ee gobolka.

Afhayeenka ciidamada howlgalka Hilaac general, Maxamed Maxamuud Faadhigo, ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in diyaaradahaasi laga soo iibiyey dowlad aan magaceeda la shaacin. “Meesha aan hub tayo leh ka helno ayaan ka soo iibsaneynaa, haddii ay noqonayso Shiinaha ama meel kale,” ayuu yiri Faadhigo, isagoo xusay in diyaaradaha ay qayb ka yihiin dadaallada lagu horumarinayo awoodda hawlgalka ee ciidamada Puntland.

Wuxuu intaas ku daray in diyaaradaha cusub ay si gaar ah uga qeyb qaadan doonaan howlgallada la dagaalanka argagixisada iyo sugidda amniga guud ahaan Puntland.

Update: @PL_CTOperations @Plstatehouse #Puntland government has acquired American-made AH-64 Apache helicopters to boost its fight against #ISIS and Al-Shabaab. This major step in defending the region from international terrorism was made possible by the leadership of President… pic.twitter.com/yrgK5vkaWi