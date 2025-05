Hadyaddii ugu qaalisanayd ee la siiyo madaxweyne Maraykan ah ayaa Trump la siin doonaa

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa marka uu bariga dhexe soo gaaro dhowaan KA GUDOOMI DOONA dawladda Qadat Diyaarada raaxo oo ay hadyad u siinayaan,diyaaradaas oo ah Boeing 747. Waa hadyadduu ugu qaalisanayd ee madaxweyne Maraykan ah la siiyoo. Diyaaradan ayaa ku kacaysa dhowr boql oo milyan oo doolar

In what may be the most valuable gift ever extended to the United States from a foreign government, the Trump administration is preparing to accept a super luxury Boeing 747-8 jumbo jet from the royal family of Qatar. https://t.co/WkL31gseYU pic.twitter.com/jPdGetiASu