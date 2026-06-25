Hawiye TikTokers

25th June 2026  admin  Category :

Shirkii dhalinyarada Soomaalida waxa ku metalayey Hawiye TikTokers

Shir lagu qabtay dalka Marocco, oo ay ka soo qayb galen dhalinyarada aduunka kuwooda guulaystay, kuwa xirfaha leh iyo kwa Jaamacadaha ka baxay, oo dal walba soo xushay kuwooda mustaqbalka fiican leh (accomplished students, young professionals) ayaa dalka Soomaaliya waxay shirkaas u dirtay Hawiye TikTokers, gaar ahaan beesha madaxweynuhu ka soo jeedo ee Abgaal

The topics discussed at the summit focused on sustainable development, youth leadership, and international diplomacy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*