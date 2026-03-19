19th March 2026 admin Category :
Haweeney mataano ay dhashay webiga ku tuurtay oo xukun lagu riday
Arrintan naxdinta leh ee ka dhacay dalka Itoobiya, ayaa eedaysane lagu magacaabo Irkoo Cali Salaad oo deggan tuulada Dullachaa ee degmada Laga Hidhaa, Gobolka Baale Bari, ayaa samaysay fal naxdin leh oo ay kula kacday laba carruur ah oo ay iyadu dhashay.
Obbo Abbabaa Tolasaa, oo ah madaxa baarista dambiyada kala duwan ee Xafiiska Xeer-ilaalinta Gobolka Baale Bari, ayaa BBC-da u sheegay in falkani uu ka dhacay meel u dhow Webiga Waabee. Haweeneydan ayaa dishay laba carruur ah oo mataano ah (wiil iyo gabadh) oo ay dhashay, kuwaas oo markaas ay da’doodu ahayd laba bilood oo qura.
Sida uu sheegay Xeer-ilaaliyuhu, sababta ka dambaysay falkan ayaa ahayd cadaadis kaga yimid bulshada oo ku canaanan jiray: “Maxaad u siddaa carruur aan aabbe lahayn?” Iyadoo arrintaas ka falcelineysa ayuu yiri: “Habeenimadii abbaaro 11-kii fiidnimo, waxay carruurtii mataanaha ahayd ee labada bilood jiray ku tuurtay webiga weyn ee Waabee, halkaas oo ay ku dhinteen.”
Falkan ka dib, waxay isku dayday inay bulshada marin habaabiso iyadoo leh, “Maaddaama aanan kaligay korin karin, dad kale ayaan u dhiibay si ay iigu koriyaan.” hase yeeshee, dadka deegaanka oo shakiyay ayaa booliska ku wargeliyay. Baaritaan ka dib, haweeneydii ayaa qiratay dambiga, waxayna sheegtay in hadallada bulshada ee ku saabsan carruurta aabbe la’aanta ah ay ku qasbeen inay falkaas samayso. Maaddaama webigu weyn yahay, maydadka carruurta lama helin.
Maxkamadda Sare ee Gobolka Baale Bari, ka dib markii ay aragtay caddaymaha, waxay fadhigii dhacay ku xukuntay hooyadaas 25 sano oo xarig adag ah.
Obbo Abbabaa ayaa xusay in falkani yahay mid aad looga xumaado, isagoo intaas raaciyay: “Haddii la waayo qof aabbanimo u sheegta carruurta, waxaa jirtay waddo sharci ah oo lagu caawin karay iyo hay’ado dawladeed oo arrimahan ka shaqeeya.” Waxa uu sidoo kale carrabka ku dhuftay in deegaannada miyiga ah ee fogfog ay ka jirto wacyi-gelin la’aan dhanka sharciga ah, loona baahan yahay in bulshada laga baro cawaaqibka dambiyada ka hor intaanay dhicin.