Halgankii dhiiga loo daadiyey maanta waxa la hoos geeyey HAG iyo Heritage.

Shacabka gobolka Sool oo dhowaan iska xoreeyey maamulkii xooga ku haytay ee SNM iyo horjoogayaashii u shaqayn jiray , oo shacbku intooda badanI sugayeen inay maamulka gobolkooda gacanta ku dhigaan ayaa markii ay fursadaas heleen oo cadowgii xooga ku haystay iska dul qaadeen, waxa sida muuqata maamulkii afduutay koox caraysan oo Somaliland iyo Puntland isugu mid yihiin.

Kooxdan maamulkii Khaatumo afduubatay oo haddaan laga hor tegin sababi kara in halkii laga yimid lagu laabto ayaa waxay xiriir fiican la leeyihiin kooxo iyo ururo ka jira Koonfurta Soomaaliya oo dagaal ugu jira duminta maamulka Puntland

Ururadaas waxa ka mid ah ururka Heritage, oo taageero weyn siiya maamulka SomaliLand oo dhowr iyo tobon sano xoog ku haystay Gobolka Sool.

Dad badan ayaa amankaag ku noqotaya dhowaan markii kooxdan afduubatay maamulka Khaatumo ay codsadeen inay la kulmaan ururka Heritage iyaga oo ujeedadeeda tahay inay siyaasiyiinta Hawiye tusaan inaanay wada socon maamulka Puntland oo ay iyagu uha dhow yihiin.

Kooxdan, waa kooxdii markii Garaad Jaamac uu ka hadlay arimaha xaqiiqda ah ee ka jira dawladda federaalka ka daba hadlay iyaga oo canbaateenaya hadalka Garaadka

Maanta mar uu hadkay Hogaamiyaha Khaatumo Cabdulqaadir Firdhiye, wuxuu yidhi : “Puntland wax baan ka dhisanahay waana kamid ahayn, 17 sano ayaa gacanta Puntland uu deegankayagu ka maqnaa, Garoowe sokedeeda ayay Soomalilaan soo gaadhay. Mamaulkii Puntland ee ana kamid ahaydn kuma guulaysan in ay deegankayagii soo celiso.Jidhkaaga meesha xanuunaysa uun baa xoqan kartaa, waanun xoqanay, oo waxaa noo soo baxday in sida kaliya ee deegankayaga aanu ku soo ceshan karo kuna hayn karno waxay noqotay in aan maamul dhisano.”

Ugu danbayntii Xildhibaan Timacade iyo kooxda uu higaamiyo haddan la xakamayn waxa loo laabanayaa halkii laga yimid, maalinba maalinta ka danbaysa waa kala gaynayaan beelaha Harti , halka beesha Isaaq iyagu ku jiraa Rogaal celis. Waana sida ay rabaan Heritage, Cumar Geele, Biixi iyo M, Culusoo