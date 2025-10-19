Golaha wasiirada Firdhiye

Beelaha ay kasoo jeedaan Golaha Wasiirada Maamulka Woqooyi-bari ee Firdhiye magacaabay.

1- Wasiirka Cadaalada & Arrimaha Diinta; Yusuf Maxamed Cali. Hayb ahaa waa Dhulbahante, Barkad.

2- Wasiirka Arrimaha Gudaha; Ahmed Cali Yakhle. Hayb ahaan waa Warsangeli, Cumar, Bah-ogayslabe.

3- Wasiirka Maaliyadda; Cabdiqani Xuseen Hiirad. Hayb ahaan waa Dhulbahante, Naaleeye Axmed, Reer Aadan.

4- Wasiirka Caafimaadka; Dr Adam Jaamac Muuse Hayb ahaan waa Dhulbahante, Xasan Ugaas.

5- Wasaaradda Qorsheynta; Cali Dhakaawe Warsame; Hayb ahaan waa Dhulbahante, Bah-hararsame

6- Wasaaradda Amniga; Cabdirisaaq Faarax Warsame Hayb ahaan waa Warsangeli, Cumar, Bihidoor.

7- Wasaaradda Tamarta & Biyaha; Cabdi Xasan Maxamed. Hayb ahaan waa Dhulbahante, Cumar Waceys.

8- Wasaaradda Macdanta & Batroolka; Mustafe Cabdinaasir Cismaan. Hayb ahaan waa Warsangeli, Dubeys.

9- Wasiiradda Waxbarashada; Daahir Cabdirisaaq Axmed. hayb ahaan waa Dhulbahante, Khaalid.

10- Wasiiradda Kaluumaysiga; Ismaacil Shiikh Saalax. Hayb ahaan waa Warsangeli, Warlabe.

11- Wasaaradda Arrimaha Qoyska; Saynab Calwaash. Hayb ahaan waa Dhulbahante, Yaxye.

12- Wasaaradda Deegaanka; Siciid Maxamed Abdirahman. Hayb ahaan waa Warsangeli, Aadan Siciid.

13- Wasaaradda Xanaanada Xoolaha; Mahad Siciid. Hayb ahaan waa Warsangeli, Dubays.

14- Wasaaradda Hawlaha Guud; Jaamac Faarax. Hayb ahaan waa Dhulbahante, Reer Hagar.

15- Wasaaradda Duulista; Axmed C. Shire; Hayb ahaan waa Warsangeli, Reer Xaaji.

16- Wasaaradda Ganacsiga; Abdiweli Xuseen. Hayb ahaan waa Jibraahil, Ogaadeen.

17- Wasaaradda Warfaafinta; Axmed Abdirasaq Diiriye. Hayb ahaa waa Dhulbahante, Qayaad.

18- Wasaaradda Beeraha; Cabdikarin Maxamuud Cabdi. Hayb ahaan waa Dhulbahante, Cali-geri.

19- Wasaaradda Gargaarka; Maxamed Diiriye Faarax Shariif. Hayb ahaan waa Dhulbahante, Nuur Axmed.

20- Wasaaradda Ciyaaraha; Ibraahin Reygal. Hayb ahaan waa Dhulbahante, Hayaag.

21- Wasaaradda Dekeddaha & Gaadiidka Badda; Cabdulqadir M. Ducaale. Hayb ahaan waa Warsangeli, Cumar, Nuux Cumar.

