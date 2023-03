ALLSANAAG.COM

Maxaa Muusoow naga bax denbi ka dhigay, Farmaajoow naga baxna dalacaadda loogu helay.

Inta badan madaxda Soomaaliyeed ee maanta , gaar ahaan kuwa ka soo jeeda beesha Hawiye waxay ahaayeen kooxddii la magax baxday badbaado qaran ee sida cad ee aan gabashada lahayn ku lahaa ” FARMAAJOOW NAGA SOO BAX”, iyaga oo madaxweynihii hore ee Qaranka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ka sheeganaya caasimadda Somaaliya

Iyada oo taasi horay u dhacday oo aanu Taliyaha ciidanka Soomaaliyeed Gen.Odowaa Yusuf Raage uuna waqtigaas wax qoraal ama diidmo ah uuna ka keenin in Isbaaro qaab qabiil ah loo dhigto madaxweynihii Qaranka , ayuu hadda waxa uu sheegay in askarigii ka dagaalama Laascaanood oo ilaaliya midnimada Soomaaliya uuna mushahaar ku lahayn dawladda federaalka shaqadana laga eryayo.

Taliyaha ayaa amarkan soo saaray ka dib dhimashaddii Maxamed Aadan Suleymaan oo ahaa nin dhallinyaro ah oo soo hoggaamiyey ciidamado gaarka a oo ka tirsanaa millatariga Soomaaliya, kadib markii uu ku dhintay dagaalkii dhowaan dhex maray kooxda Soomaaliya diidka ah ee denbiyada dagaal ka gashay gobolka Sool iyo shacabkii degaankka. oo u soo gurmaday Maxamed oo mar soo noqday taliyaha ururka afaraad ee guutada kumaandooska ah ee Danab, kuwaas oo saldhigoodu yahay xerada ciidamada Ballidoogle ee Maraykanku gacanta ku hayo.

Sidoo kaleTaliyaha ciidammada Danab ee milateriga Soomaaliya Korneel Axmed Cabdullaahi Nuur “Beeryare” ayaa bayaan uu ku daabacay bartiisa Twitterka,iska fogeeyey inay u dagaalamayaan midnimada Soomaaliya.

Hadaba waxa is waydiin mudan sababta keentat\y Mooryaanka IN Muqdisho ee isbaarada u dhigtay madaxweynaha Qaranka ee ku dhawaaqayey FARMAJOOW NAGA SOO BAX ay xilalka uga sareeyaKA heleen dawladda Federaalka Soomaaliya . Halka xaq u dirirka u dhimanaya midnimada Soomaaliya ee leh MUUSE BIIXIYOOW naga soo bax haddaad dalka kala go’aynayso ay iyagu u noqdeen Denbiilayaal loogu hanjabo in mushahaarka laga goosanayo. Waxa la gaaray xilligii caasimadda Soomaaliya la gayn lahaa meel ku haboon, oo ayna Soomalida inteeda kale u afduubnaan lahayn kuwa la mid ah Odowaa iyo Mahad Salaad

ALLSANAAG.COM