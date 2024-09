Bashiir Moçalin Cali Xasan, oo ka mid ahaa hogaamiyaashii Hawiye ee Muqdisho ka sheegtay una kana shaqayn Kari waayey madaxweynihii hore ee Soomaala Masaxmed Cabdulaahi Farmaajo, ahaana ninkii derbiga taagnaan jiray ee ku can baxay Farmaajo waa mMareexaan oo markii hogaamiyaooda Xasan Culusoow uu ku gulaystay Madaxweynaha Soomaalia lppgu abaal guday Agaasimaha Guud ee wasaarada Gaadiidka iyo dulista, ayaa hadda shacabka Soomaaliyed e xalaasha ah ee Konfur galbeed ku sheegay In Itoobiyaanku dhalay Xilligi Cabdulaahi zyuusuf

Farmaajo waa mareexaan madaxwayne maaha Oo talow shalay xasan sheekh muxuu hawiye noqon waayey aanu madaxwaynaha u ahan Shalay muxuu sheekh shariif hawiye u noqon waayey aanu madaxwayne somaliyeed u ahaa. Waa su.aal is waydii mudan pic.twitter.com/uibeoQr6ow

Before and After #somalia pic.twitter.com/uPt2BkIbMo