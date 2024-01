Faahfaahin ka soo baxaysa Helikobtar u gacan gashay Al Shabaab oo ay ajnabi la socdeen

Wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in dayaarad ay Qaramada Midoobay leedahay oo ka soo duushay Beledweyne, kuna sii jeedday Wisil, ay ku degtay deegaan ka tirsan gobolkaas oo ay gacanta ku hayaan kooxda Al Shabaab.

Dayaaradda oo nooceedu uu ahaa Helikobtar, kuna duulaysay magaca UNSOS, ayuu BBC u xaqiijiyey wasiirka amniga ee Galmudug Maxamed Cabdi Aadan (Gaboobe) in cillad ay qabsatay, ayna degdeg u fariisatay deegaan hoos yimaada Xiindheere oo ka tirsan gobolka Galgaduud.

Wararku waxay intaa ku darayaan in Al Shabaab ay gacanta ku dhigeen dayaaradda iyo 7 qof oo saarnaa, waxaana dayaaradda oo wasiirku sheegay inay dawo sidday dadka saarnaa ku jiray dad ajnabi ah.

Mid ka mid ah mas’uuliyiinta maamulka Galmudug oo BBCda u warramay, isagoo codsaday in aan magaciisa la soo xigan, ayaa sheegay in cilladda ku timid dayaaradda darteed ay khasab ku noqotay in ay dedgeg u fariisato.

“Meesha ay ku degtay waa meel baadiye ah , ciladda ayaana ku kalliftay inay halkaa ku degto” ayuu yiri mas’uulkaas.

“Dadki reer miyiga ahaa ee deegaankaas ayaa ku soo xoomay dayaaradda oo ku degtay meel u dhaxaysa Xiindheere iyo Xagarrey, ka dibna ayagii (dadka deegaanka) oo ku dheggan dadkii dayaaradda saarnaa ayaa waxaa yimid Al shabaab oo sidaas ku soo fara geliyey” ayuu yiri.

Wuxuu xaqiijiyey in mid ka mid ah raggii dayaaradaas saarnaa la dilay. “Waxaa la dilay mid ka mid ah dadkii dayaaradda saarnaa, waana muwaadin Masar u dhashay” ayuu sii raaciyey.

Wuxuu intaa ku daray ay jiraan inay jiraan qaar ka mid ah dadkii Helikobtarka saarnaa oo baxsaday. “Laba ka mid dadkii dayaaradda la socday ayaa baxsaday isla markii ay degtay, waana duuliyihii dayaaradda iyo dhakhtar Soomaali ah” ayuu sii raaciyey.

Mas’uulkaas BBCda u warramay wuxu kaloo sheegay in afartii qof ee kale ay Al Shabaab u kaxaysteen dhinaca Xiindheere.

Dayaaradda helikobtarka ah ayaa meesha ay ku degtay waxay qiyaastii dhinaca bari ka xigtaa magaalada Dhuusamareeb 76 Kiloomitir.

Wuxuu meesha ka saaray in dayaaraddu ay hub sidday, wuxuuna sheegay in ay iminka doonayaan inay helaan raggii fakaday.

“Waxaan hadda abaabulaynaa ciidan iyo in aan helno raggii Al Shabaab ka badbaaday” ayuu yiri.

Wuxuu sheegay in deegaanka ugu sokeeya ee raggaas ay tagi karaan (oo uu codsaday in aynaan magaca deegaankaas sheegin sababo amni dartood) uu ka socdo abaabul la doonayo in lagu soo hago si aysan duurka ugu sii amban oo ay halka gaaraan.

Wuxuu kaloo intaa ku daray in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa halka ay dayaaraddu fariisatay ayadoo la adeegsanayo xogta dadka deegaanka iyo dayaaradaha duuliye la’aanta ah.

Waragayska Washington Post oo asagana wax ka qoray dayaaradda u gacan gashay Al Shabaab ayaa 3 il-wareed oo magacyadooda qariyey sababo la xiriira xasaasiyadda akhbaarta wuxuu soo qoray in “Al Shabaab ay dayaaradda dab qabadsiiyeen, ayna kaxaysteen tiro shaqaalihii dayaaradda saarnaa ah oo aan la ogayn”.

Wuxuu wargaysku intaa ku daray in gabar afhayeen ah oo ka tirsan hay’adda qaramada midoobay u qaabilsan caawinta hawlgalka ay sheegtay in dhawaan ay war ka soo saari doonaan.

Weli dawladda Soomaaliya, maamulka Galmudug iyo Qaramada Midoobay kama aysan hadlin arrinta dayaaraddan.

Deegaannada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa dhowrkii bilood ee u dambeeyey wuxuu dagaal kharaar ku dhex maray dawladda Soomaaliya iyo ciidanka deegaanka oo dhinac ah iyo Al Shabaab.