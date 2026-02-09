Duqa New York oo sheegay in Diintiisa Islaamku

9th February 2026  admin  Category :

Duqa magaalada New York Zohran Mamdani ayaa Dowladda Mareykanka u soo jeediyey ay in ay wax-ka-barto Nebi Muxammad SCW, isaga oo ka hadlaya dadka socotada ah: “Diinta Islaamku waxay ku bilaabatay socdaal… Nebiga oo ka soo hijirooday Makka ayaa lagu soo dhoweeyey Madiina… waa in sidaas oo kale aan ixtiraamnaa dadka muhaajiriinta ah oo garab qabannaa.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*