Doorashada Xasan Culusoow

15th October 2026  admin  Category :

Qalabkii lagu codaynayey, kuwii lagu xayeesiinayey xisbiga iyo kuwii lagu dabaal degayey markii doorashaddu dhacdo intaba Diyaarad ayeey wada saaran yihiin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*