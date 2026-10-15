15th October 2026 admin Category :
Qalabkii lagu codaynayey, kuwii lagu xayeesiinayey xisbiga iyo kuwii lagu dabaal degayey markii doorashaddu dhacdo intaba Diyaarad ayeey wada saaran yihiin
Madaxweynaha Soomaaliya ma yaqaan siyaasadda iyo maamulka dalka. Ma leeyahay aqoonta dhisidda hay’adaha. Dadka ayuu kala qaybinayaa halkii uu isugu keen lahaa miiska wada hadalka si ay wada leeyihiin dawladda. Fiiri xildhibaan ka hadlay xaaladda. #Soomaaliya #Madaxweyne #Musuqmaasuq #Caddaalad #HassanSheikh #DowladdaSoomaaliya #MaxaaKhaldanSoomaaliya @HassanSMohamud @HESharifShAhmed @M_Farmaajo— xoogsade Elmi (@XoosadeE) October 12, 2026