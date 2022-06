“Doonimayno dabadhilif in la soo kaxeysto, donimayno in dhulkayaga lagu gorgortamo, doonimayno in Soomaaliya la kala gooyo, yeelinaymo In Nuux Taani dhaho laamigaan tegaynaa…… Puntland waxay ku eedeysantahay in arinkan ka hadli weydo far baana ku godan” Waa Sareeye guuto, Maxamed Jaamac (Indha-yare) taliyihii hore ee Ciidanka Asluubta Puntland oo ka hadlaya Shirkaas