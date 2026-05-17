Dawladda Jabuuti oo markii ugu horaysay wasiir u magcawday beesha Daarood.

17th May 2026  admin  Category :

Dawladda Jabuuti oo markii ugu horaysay wasiir u magcawday beesha Daarood.

Ra’isul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamill, ayaa markii ugu horaysay ku soo daray golihiisa wasiirada gabadh ka soo jeeda Beesha Daarood, Dhulbahante, Hayaag.

Wasiirka Dhaqanka iyo Ciyaaraha ayaa loo magcaabay Mrs. Fardoussa Moussa Egueh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*