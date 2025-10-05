5th October 2025 admin Category :
Dagaalkii ka socday Godka Jilacoow ayaa istaagay
Wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay halka uu ka dhacay qarax ee Godka Jilocoow ayaa sheegay in ay istaagtay rasaastii ka socotay xabsiga. Sida la sheegay waxaa dhacay dhowr qarax ka hor inta aysan rasaastu bilaaban.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in maxaabiista laga saaray xabsiga markii uu bilowday weerarka.
Dhammaan kooxdii weerarka soo qaaday ayaa la sheegay in ay halkaas ku dhinteen.
Lama oga khasaaraha inta uu gaarsiisan yahay maadama weli aan laga soo saarin war rasmi ah sida ay wax u dhaceen.