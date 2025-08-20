20th August 2025 admin Category :
Dad loo soo qabtay dilka Zahwa Saalax oo ka dhacay bariga London
Faahfaahin kooban ayaa ka soo baxaysa gabar 27-jir ahayd oo lagu dilay bariga magaalada London ee dalka Ingiriiska, iyadoo qoyskeedu ku tilmaamen in ay ahayd shaqsi wanaag iyo naxariis u saaxiib ahayd, aadna ay uga murugeysanyihiin geerideeda.
Booliska ayaa markaa bilaabaya baaritaan dhacdadaan ah oo la xiriira sida uu u dhacay dilka gabdhaas.
Zahwa Saalax Mukhtaar ayaa ku geeriyootay halka lagu magacaabo Chadwell Heath Lane, Romford, kadib markii la weeraray saacadihii hore ee subaxnimadii Sabtida, sida ay booliisku sheegeen.
Qoyskeeda ayaa yiri: “Zahwa waxay ahayd qof naxariis badan oo leh akhlaaq wanaagsan, waxayna lahayd himilooyin sare oo nolosha ah.
Waxey intaa ku dareen in aysan marnba quluubtooda ka biix doonin xusuuta gabadhooda.
Booliska Metropolitan ayaa sheegay inay xireen afar qof kuwaas ooh adda ku xabsiga.
Nin 35-jir ah ayaa la xiray Axadda isagoo loo haysto inuu caawiyay qof dembiile ah, sida ay booliisku baahiyeen.
Arrintan ayaa daba socota xiritaanka nin kale oo 35-jir ah oo loo haysto tuhun dil ah, iyo laba nin oo kale, da’doodu tahay 21 iyo 22 jir, oo iyaguna loo haysto inay caawiyeen qof dembiile ah.
Booliiska iyo gawaarida gurmadka degdeg ah ee ambalaasta ayaa lagu wargeliyay abbaaro 05:30 subaxnimo Sabtidii, kadib markii la soo sheegay haweeney lagu weeraray Chadwell Heath Lane.
Qoyska Zahwa ayaa sidoo kale yiri: “Geerida murugada leh ee Zahwa waxay qalbiyadeenna ka dhigtay kuwo dareemay xanuun. Waxaana si dhab ah u tabin doona dhammaan dadka garanayey ama jeclaa. Qoyskeeda iyo saaxiibadeed aad iyo aad ayay u jeclaayeen.”
Taliyaha booliska Brian Hobbs ayaa yiri: “Waxaan la murugoonaynaa qoyskeeda iyo asxaabteeda iyadoo dhacdadani ay tahay mid xanuun iyo qalbi leh.
“Inkastoo aan xiray dad, haddana dadka deegaanka waxay arki doonaan booliis tiro badan oo ka hawlgalaya agagaarka inta baaritaanku socdo.
“Waxaan codsanayaa in qof kasta oo ku sugan agagaarka Romford, una malaynayo inuu arkay ama maqlay wax shaki leh, uu nala soo hadlo.”
Inkastoo gabadha iyo halka asalkeeda ay ka soo jeeddo aaney boolisku faahfaahin ka bixin, haddana dadka qaar ayaa sheegaya in ay gabadhu ahayd Soomaali hase-yeeshee arrinta aweli BBC-du ma xaqiijin.
Muuqaallo iyo qoraallo la soo dhigay baraha bulshada ayaa dadka qaar waxaa ay ku tilmaamayaan in gabdhu ahayd Soomaali, dilkeeda ay aad uga xumaadeen.