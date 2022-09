Dacwad lagu soo oogay dad u badan Soomaali oo dowladda Mareykanka lacag ka dhacay

Dacwad oogeyaasha Mareykanka ayaa maxkamad la tiigsanaya 47 qof oo lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin fadeexaddii musuqmaasuq ee ugu weyneyd ee dhacday muddadii uu jiray cudurka Covid-19.

Shakhsiyaad Soomaaliya kasoo jeeda, oo saldhiggoodu yahay Mareykanka balse xiriirro la leh dad ku sugan Kenya, ayaa ka mid ah dadka dacwadaha lagu soo oogay.

Dadka la tuhunsan yahay ayaa loo heystaa inay si sharci darro ah ku qaateen lacag dhan $250m (£220m) oo qeyb ka ahayd dhaqaale ay dowladdu ugu talogashay in lagu quudiyo carruurta baahan inta uu socday safmarka Covid.

Lacagtaas ayaa la sheegay in eedeysaneyaashu ay u isticmaaleen inay ku fushadaan danahooda gaarka ah, iyagoo ku iibsaday hanti isugu jirta gawaari iyo waxyaabo kale oo qaali ah.

Booliska federaalka Mareykanka ayaa Talaadadii shaaciyay magacyada eedeysaneyaasha oo dhammaantood lala xiriiriyay haweeney lagu magacaabo Aimee Bock, oo ah aasaasaha iyo agaasimaha shirkad lagu magacaabo “Feeding Our Future”, oo ah hay’ad aan dhaqaale-doon ahayn oo ka qeyb qaadaneysay maalgelinta Barnaamijka ay dowladda federaalka Mareykanka ugu talogashay quudinta carruurta ee gobolka Minnesota.

Haweeneyda la magacaabay ayaa dhankeeda sheegtay in aysan khalad sameynin. Qareen u doodaya Bock ayaa BBC-da ku yiri: “Laga soo billaabi maalintii ugu horreysay, waxaan mar walba muujineynay in aannaan wax dambi ah lahayn.” Christopher Wray, oo ah agaasimaha Hay’adda Dambi-baarista Federaalka Mareykanka (FBI), ayaa sheegay in arrintan oo ah “fal argagax leh” ay ahayd tii ugu weyneyd ee abid shaaca laga qaado.

“Dacwadaha maanta la soo oogay waxay qeexayaan qorshe naxdin leh ee la maleegay si loo xado deeq-bixin dadweyne oo loogu talagalay carruur caawimaad u baahan, taas oo ka dhigan habkii ugu ballaarnaa abid ee lagu qiyaano gargaar loogu talagalay cudurka safmarka ah,” ayuu yiri Christopher Wray.

Dadka la tuhunsan yahay ayaa lagu eedeeyay inay dalbadeen lacago lagu bixinayo raashin aan la siinin carruurta, sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay Waaxda Caddaaladda. Andrew M.

Luger oo ah Dacwad-oogaha Degmada Minnesota ayaa yiri: “Tuhmaneyaashu waxay si qaldan u isticmaaleen barnaamij loogu talagalay in cunto nafaqo leh lagu siiyo carruurta u baahan intii uu jiray cudurka safmarka ah ee COVID-19.

Taas beddelkeeda, waxay mudnaan siiyeen damacooda gaarka ah, iyagoo xaday in ka badan rubuc-bilyan doollar oo dhaqaalaha federaalka si ay ugu iibsadaan gawaari raaxo, guryo, agabka loo xirto in la isku qurxiyo iyo inay dibadda ka iibsadaan meelaha xeebaha ah ee lagu raaxeysto.”

Lix dacwad oo lagu soo oogay dadkaas oo 47 qof ah waxaa ku jira bixin xog marin-habaabin ah, lacag dirid qiyaano ah, lacag isdaba-marin sharci-darro ah iyo laaluush.

Qoraalka Waaxda Caddaaladda ee Degmada Minnesota waxaa lagu sheegay in eedeysaneyaasha ay dhaqaalaha mashruuca u adeegsadeen gaadiidka raaxada, dhismeyaal deegaan ah iyo kuwo ganacsi oo ku yaalla Minnesota iyo hanti ay ku sameysteen gobollada Ohio, Kentucky, guryo ku yaalla Kenya iyo Turkiga iyo inay ku bixiyeen safarro heer caalami ah.

“Iyadoo la kaashanayo hay’adaha kala duwan ee dowladda, Waaxda Caddaaladda waxay sii wadi doontaa caddaalad hor-keenista kuwa cudurka safmarka ah uga faa’ideystay dano shakhsiyadeed ee xatooyada ku sameeyay canshuur-bixiyeyaasha Mareykanka,” ayuu yiri Merrick B.

Garland oo ah Dacwad-oogaha guud ee Mareykanka. Minnesota waxa uu marti geliyaa soo-galooti badan oo ka tagay Bariga Afrika, kuwaasoo u badan dad ka tagay Soomaaliya iyo Itoobiya.

Muxuu yahay barnaamijka lagacta laga xaday?

Barnaamijka Quudinta Carruurta ee Federaalka oo ay maamusho Waaxda Beeraha ee Dowladda Mareykanka (USDA), waxaana dhaqaalihiisa loo bixiyaa qaab federaal ah si raashin bilaash ah loo siiyo carruurta u baahan.

Intii uu jiray cudurka COVID-19, USDA waxay joojisay qaar ka tirsan shuruudihii ka qeybgalka barnaamijka, iyadoo oggolaatay in maqaayado faa’iido-doon ah iyo qeybo ka baxsan barnaamijyada waxbarashada ay qeyb ka noqon karaan.