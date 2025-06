Buundo ay ku baxayso lacag gaaraysa $4 billion ayaa Masaaridu dhisaysaa

Dalka Masar ayaa bilaabaya inay Dhisaan Buundo dhererkeedu gaarayo 32km oo ka talaabaysa adda cas ilaa Sacuudi Careebiya oo ay ku baxayso lacag gaaraysa $4 billion

Buundadan ayaa loogu magac daray Buundada Muuse

MEGA PROJECT: Saudi Arabia & Egypt greenlight the $4B “Moses Bridge”

20 km across the Strait of Tiran

Ras Hamid (SA) ↔️ Sharm el-Sheikh (EG)

A new pilgrimage route to Mecca up to 1 million travelers annually.

Fully financed by Riyadh. pic.twitter.com/L5K9Cwgh77